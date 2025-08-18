Moteros CR emprenden una caravana solidaria hacia Río Mayo

El grupo Moteros Comodoro Rivadavia (Moteros CR), conformado por unos 90 motociclistas de distintas cilindradas, prepara un viaje solidario rumbo a Río Mayo con el objetivo de llevar ayuda y celebrar junto a la comunidad local.
La iniciativa, que nació hace apenas un año y se consolidó hace tres meses, tendrá su primer evento fuera de Comodoro. En esta ocasión, los motociclistas juntaron alrededor de 500 juguetes, alimentos no perecederos, ropa y elementos de abrigo que serán entregados en un albergue y un comedor de la localidad.
“Nos embarcamos en algo grande, pero gracias a Dios y al apoyo de la gente lo estamos logrando”, explicó uno de los organizadores, Pablo Domínguez.
El viaje contará con la participación de la agrupación Zorros del Desierto, representada por Adrián Tula, y se realizará en tres tandas:
• Viernes 22: partirán unas 38 motos con una camioneta de apoyo y un carro con la primera parte de las donaciones.
• Sábado 23: saldrá una segunda tanda con alrededor de 40 motos.
• Domingo 24: un grupo de 12 a 15 motos llegará para sumarse a los festejos del Día del Niño y del Pueblo.
El municipio de Río Mayo brindará alojamiento a los motociclistas y colaborará con la logística local. La jornada incluirá un festejo central para los chicos de Río Mayo, Lago Blanco, Facundo y zonas aledañas.
Un llamado a la solidaridad
Los organizadores señalaron que aún se reciben donaciones de alimentos no perecederos y juguetes, que son las principales necesidades. La ropa ya fue recolectada, clasificada, lavada y embalada por el grupo.
“Queremos que todos los niños puedan festejar su día con una sonrisa. Cada aporte suma”, remarcaron desde la organización.