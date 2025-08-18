Moteros CR emprenden una caravana solidaria hacia Río Mayo

El grupo Moteros Comodoro Rivadavia (Moteros CR), conformado por unos 90 motociclistas de distintas cilindradas, prepara un viaje solidario rumbo a Río Mayo con el objetivo de llevar ayuda y celebrar junto a la comunidad local.

La iniciativa, que nació hace apenas un año y se consolidó hace tres meses, tendrá su primer evento fuera de Comodoro. En esta ocasión, los motociclistas juntaron alrededor de 500 juguetes, alimentos no perecederos, ropa y elementos de abrigo que serán entregados en un albergue y un comedor de la localidad.

“Nos embarcamos en algo grande, pero gracias a Dios y al apoyo de la gente lo estamos logrando”, explicó uno de los organizadores, Pablo Domínguez.

El viaje contará con la participación de la agrupación Zorros del Desierto, representada por Adrián Tula, y se realizará en tres tandas:

• Viernes 22: partirán unas 38 motos con una camioneta de apoyo y un carro con la primera parte de las donaciones.

• Sábado 23: saldrá una segunda tanda con alrededor de 40 motos.

• Domingo 24: un grupo de 12 a 15 motos llegará para sumarse a los festejos del Día del Niño y del Pueblo.

El municipio de Río Mayo brindará alojamiento a los motociclistas y colaborará con la logística local. La jornada incluirá un festejo central para los chicos de Río Mayo, Lago Blanco, Facundo y zonas aledañas.

Un llamado a la solidaridad

Los organizadores señalaron que aún se reciben donaciones de alimentos no perecederos y juguetes, que son las principales necesidades. La ropa ya fue recolectada, clasificada, lavada y embalada por el grupo.

“Queremos que todos los niños puedan festejar su día con una sonrisa. Cada aporte suma”, remarcaron desde la organización.