Bullrich confirmó que postulará a senadora nacional por la capital

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó este viernes que será candidata a senadora en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse en octubre.

«Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro. Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado», afirmó Bullrich en X.

La ministra aseguró que en el Senado va a «liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora».

«Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza. Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho», agregó.

Asimismo, Bullrich aseveró que seguirá «peleando por un país próspero, libre y ordenado», dentro del partido oficialista La Libertad Avanza (derecha) y «bajo el liderazgo del presidente Javier Milei. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso».

Minutos después, Milei celebró la decisión de la ministra: » ¡Vamo! Grande Patricia Bullrich, dando la lucha en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas (en referencia a militantes y dirigentes de la oposición). VLLC (vamos la libertad carajo)».

A finales de julio, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló en una entrevista con A24 que Bullrich sería candidata a senadora porque «ha sumado mucho prestigio» como ministra y destacó una posible fórmula presidencial conformada por ella y Milei.

Las elecciones legislativas nacionales -también llamadas de medio término- se realizarán el domingo 26 de octubre y renovarán la mitad de las bancas en la Cámara de Diputados y un tercio en la de Senadores. (Sputnik)