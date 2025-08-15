Transmisión desde el fondo del mar argentino bate récords de audiencia

La trasmisión en vivo de la misión científica que exploró el fondo del mar argentino con un robot submarino, batió récords de audiencia con hasta 4 millones de espectadores, aseguró este viernes el Schmidt Ocean Institute de EEUU, que organizó la expedición.

«En las últimas tres semanas, casi 4 millones de personas vieron las inmersiones del Schmidt Ocean Institute, o la transmisión en vivo, y vieron desarrollarse la expedición desde sus casas, clases, tiendas, bares y gimnasios», comentó el instituto en un comunicado.

La organización agregó que la mayoría de las misiones transmitidas por el instituto promedian unas 4.000 visualizaciones.

Sin embargo, esta expedición promedió 500.000 visualizaciones por inmersión, con un total de más de 17,5 millones de visualizaciones en más de tres semanas, lo que implicó un «récord» de audiencia para el instituto.

La organización añadió que durante las inmersiones los científicos habrían descubierto 40 nuevas especies, incluyendo anémonas, pepinos y erizos de mar, crinoideos, entre otros animales.

La expedición, financiada por el instituto estadounidense y realizada mayoritariamente por científicos argentinos del estatal Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), exploró por primera vez el fondo del cañón Mar del Plata con un vehículo submarino que alcanzó una profundidad de casi 3.800 metros.

A bordo del buque Falkor (too), los científicos se maravillaban junto con la audiencia al descubrir especies nuevas y ver en primer plano fascinantes animales transparentes o bioluminiscentes.

También encontraron los llamados pulpos Dumbo, que poseen tentáculos similares a las orejas del elefante volador creado por Walt Disney, y estrellas de mar, una de las cuales se volvió famosa al ser comparada por sus supuestos glúteos con Patricio, el personaje de la serie animada Bob Esponja.

«Argentina está mostrando al mundo el poder de la exploración de las profundidades marinas no sólo para despertar asombro, sino para recordarnos cuánto de nuestro planeta queda por descubrir y proteger», dijo Wendy Schmidt, cofundadora y presidenta del instituto, en el comunicado.

Según la organización, aproximadamente tres cuartos de la audiencia estaba compuesta por argentinos.

La expedición, que duró 21 días, tuvo lugar entre julio y agosto a 300 kilómetros de la costa, frente a la ciudad de Mar del Plata (este).

Los científicos ya habían estudiado el área por más de una década usando muestras recogidas por redes en 2012 y 2013, pero esta fue la primera vez que vieron el suelo marino en vivo, ya que el vehículo, llamado SuBastian, está equipado con varias cámaras.

Tanto el barco como el robot submarino recuerdan al dragón y su acompañante humano del libro y película «La historia sin fin».

El furor por la transmisión ocurre en momentos en que las investigaciones del Conicet están afectadas por los recortes presupuestales dispuestos por el Gobierno de Javier Milei. (Sputnik)