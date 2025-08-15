Rada Tilly se sumerge en Expo Turismo Comodoro 2025 con un stand inspirado en el mar y la naturaleza viva

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Rada Tilly invita a toda la comunidad y visitantes de la región a acercarse a su stand en Expo Turismo Comodoro 2025, donde se ofrecerá información actualizada sobre los atractivos, actividades y servicios que hacen de Rada Tilly un destino único.

Este año el lema de la Expo será “Cumbre Patagónica, destinos y un mar de oportunidades” y se desarrollará en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia del 15, 16 y 17 de agosto. El viernes será un día exclusivamente destinado a rondas de negocios, mientras que a partir del sábado estará abierto al público con entrada libre y gratuita. Se trata de un evento consolidado en la Patagonia que cada año impulsa a los destinos de la región.

El stand de Rada Tilly será un espacio, diseñado con creatividad y compromiso ambiental, propone un recorrido inmersivo que transporta al visitante a un fascinante mundo submarino, inspirado en la identidad marítima de la ciudad. Las ilustraciones y elementos del stand rinden homenaje a la biodiversidad y a las investigaciones científicas desarrolladas en el Área Natural Protegida Punta Marqués, epicentro de estudios sobre cetáceos que han permitido ampliar el área protegida y potenciar la oferta turística vinculada a la naturaleza.

Turismo de naturaleza, aventura y bienestar

La propuesta de este año pone en valor tres experiencias que definen la visión de Rada Tilly: el turismo de naturaleza, el turismo de aventura y el turismo wellness. El stand está protagonizado por un submarino realizado en cartón reciclado proveniente del Centro de Acopio local, inspirado en la muestra del taller de arte Chicos de Palabra. Esta pieza simboliza a Rada Tilly como “Ciudad de Mar” y refleja el compromiso con un desarrollo turístico creativo, sostenible y de bajo impacto ambiental.

A lo largo de la feria habrá sorteos, juegos y actividades para las infancias, en el marco de la celebración del Día de las Infancias, invitando a descubrir el destino de manera lúdica y participativa.

Charla especial: “Naturaleza Viva, Bienestar Presente”

El domingo a las 17 horas en el stand de Rada Tilly, la Lic. Laura Martínez, bióloga y profesora de yoga, ofrecerá una charla que invita a reflexionar sobre la relación entre el bienestar humano y el entorno natural. “El mar, el viento y la estepa forman parte de un ecosistema vivo que nos habita y transforma. Cuidar la naturaleza es cuidarnos a nosotros mismos”, adelantó Martínez, quien cuenta con 15 años de experiencia integrando movimiento consciente, hábitos de bienestar y conexión con la naturaleza.

Esta propuesta se enmarca en el Programa de Desarrollo Económico del Municipio, que impulsa un turismo transformador, consciente y respetuoso del entorno. Rada Tilly es una ciudad activa, con una agenda deportiva vibrante, asociaciones comprometidas y un entorno natural incomparable que invita a vivirlo con todos los sentidos.