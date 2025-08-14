Solicitan apoyo solidario para Marina Pérez Botel, vecina de Comodoro que necesita medicación urgente

Marina Pérez Botel atraviesa una delicada situación de salud que le impide caminar y la mantiene en una silla de ruedas. Padece severas patologías en la columna y huesos, que le provocan un dolor intenso y constante, dificultando sus actividades cotidianas.

Si bien parte de su tratamiento es cubierto por el sistema público, hay insumos y terapias fundamentales que no recibe, lo que la obliga a costearlos por su cuenta. Sin ellos, el dolor alcanza niveles muy altos, afectando seriamente su bienestar y su autonomía.

Ante esta realidad, familiares y allegados impulsan una campaña de colaboración económica y adhesión solidaria para que Marina pueda acceder a todo lo que necesita para continuar con su tratamiento.

Quienes deseen ayudar pueden realizar aportes al alias: GUANTE.MENTON.USTED o comunicarse vía WhatsApp al 2975020111.