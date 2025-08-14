Sindicato judicial presentó el pedido de juicio político contra Raidan

Gabriela Huenchual, titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut, expresó a ABC Radio por FM Records que “Esta mañana hicimos el pedido de juicio político en la Legislatura contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Javier Raidan, por las irregularidades y los incumplimientos a los deberes que tiene en su cargo; pero también por el desconocimiento inexcusable del derecho”.

En ese marco, sostuvo que “Ahora tenemos que esperar que la Legislatura tome una postura sobre este tema que ha sido de trascendencia pública provincial y nacional, por eso creemos que los legisladores se deben expedir sobre el juicio político. Necesitamos saber qué posición va a tomar a la Sala de Acusar sobre el respecto”.

“Con el Superior Tribunal comenzamos a dialogar como sindicato porque tenemos muchos temas que resolver y estuvimos reunidos con Camila Banfi y con el otro integrante Andrés Giacomone. Esto se trata de una relación de confianza que ellos deben remontar con nosotros, porque si bien se bajaron muchas de las acordadas que generaron el escándalo todavía quedan muchas otras vigentes”, indicó.

La sindicalista judicial agregó que “Sabemos que el Dr Raidan ha presentado un certificado médico por tratamiento prolongado y nos dijeron que se encontraba internado en Buenos Aires, sabiendo que dejó de verse después que estuvo presente en la inauguración de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia”.