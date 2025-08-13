Paseos falsos de kayak en Playa Paraná: Prisión preventiva para la madre de una menor víctima de abuso sexual

La madre de una adolescente víctima de abuso sexual ocurrido en playa Paraná quedó detenida.

La audiencia se realizó en Tribunales este martes y la mujer fue acusada como «cooperadora» de dicho delito. A pedido de la fiscal de la Agencia Especializada en Violencia de Género y Delitos Sexuales, Anya Puchetta, el juez Daniel Yangüela dispuso su prisión preventiva mientras avanza la causa judicial. La Fiscalía investiga si existen otras posibles víctimas vinculadas a un mismo modus operandi.

La causa

El abuso se cometió luego que el autor D.R., mediante un perfil falso en redes sociales, ofreció un paseo nocturno gratuito en kayak. A la playa fueron la madre junto a su hija. Y la mujer permanecido en el lugar donde se produjo el abuso.

La denuncia fue radicada por un familiar. Y fue clave la declaración en Cámara Gesell de la menor, que se realizó el martes. La mujer fue imputada por el artículo 133 del Código Penal, que los ascendientes que cooperen a la perpetración de los delitos de abusos, tendrán la misma pena que los autores, prevista por la ley argentina de entre 6 y 15 años de prisión.