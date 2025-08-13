Luque agradeció y convocó a todos los sectores a trabajar para frenar la crueldad del gobierno de Milei

El candidato a diputado nacional recorrió distintas localidades de la provincia y reafirmo su compromiso en el Congreso de la Nación: “No podemos llevar al Congreso diputados que convaliden la crueldad de este gobierno” aseguró.

Juan Pablo Luque, estuvo recorriendo la provincia, agradeciendo el acompañamiento y llevando la propuesta para el Congreso.

Se reunió con vecinos de Sarmiento, Gobernador Costa, San Martín, Epuyén, Lago Puelo, El Maitén, Cholila y El Hoyo.

“Nos une a todos y a miles en la provincia la necesidad de alzar la voz y votar contra la crueldad. Eso sin dudas es lo que representamos” aseguró Luque en contacto con la militancia.

Recordó que Milei avanza con en contra de los sectores más vulnerables con “ajustes inhumanos, gracias a los aliados de la provincia del Chubut con los que cuenta en el Congreso.

“Necesitamos parlamentarios que accionen como vienen haciendo los compañeros y compañeras Fuerza Patria que no especulan a la hora de defender a quienes peor la están pasando” aseguró.

Recordó que “nuestro compromiso es sostener la postura que hemos llevado adelante toda vez que nos tocó ocupar lugares de responsabilidad elegidos por el voto popular: defender los intereses de los chubutenses y trabajar en mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos”.

“No podemos llevar al Congreso diputados que convaliden la crueldad de este gobierno” sentenció Luque finalmente.