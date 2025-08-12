Choque en Ruta 3 a la altura de Constituyentes

Un camión y un automóvil protagonizaron un accidente esta tarde en Ruta Nacional N° 3, a la altura de la zona de Constituyentes. Según testigos, el camión habría frenado de manera brusca y el vehículo de menor porte se incrustó en la parte trasera del transporte.

Al lugar acudieron de inmediato personal de Bomberos Voluntarios, una ambulancia y efectivos policiales para asistir a los ocupantes. Hasta el momento, no se confirmó oficialmente si hubo víctimas , aunque se aguarda el parte médico correspondiente.

El tránsito en la zona se encuentra parcialmente interrumpido, por lo que se solicita circular con precaución.