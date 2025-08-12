Tullio recorre la provincia informando sobre la Boleta Unica y el referéndum

El domingo se tienen que inscribir los candidatos a la diputación nacional

Alejandro Tullio, secretario electoral de la provincia del Chubut, expresó a ABC Radio por FM Records que “Este domingo 17 se presentarán las listas de candidatos a diputados nacionales en Chubut y también las candidaturas para Circunscripción Judicial de Trelew y Esquel de consejeros populares de la magistratura. Esos son los cargos electivos que se deben presentar el domingo próximo”.

Luego sostuvo que “Estamos recorriendo la provincia y mañana lo haremos en Comodoro Rivadavia para explicar cómo funciona el tema de la bolera única y también para que sepan como como manejarse en la mesa de votación ya que todos los partidos tienen que poner los fiscales”.

El secretario electoral señaló que “Miramos con atención la anterior instrumentación de la boleta única en las internas y tengo un agradecimiento institucional porque me parece muy importante ya que la elección es un continuo y puso a los ciudadanos en el centro de la escena. Hubo algunos detalles que me informaron los referentes justicialistas y los tomaré en cuenta para hacerlo de la manera más amigable”.

Tullio explicó que “La boleta del referéndum es muy simple y tiene dos preguntas sobre los artículos que se van a enmendar sobre la eliminación de los fueros con las opciones de respuesta por el sí o por el no”.

Finalmente, sostuvo que “Los padrones están cerrados y todavía esta pendiente la publicación de los lugares de votación que se difundirá un mes antes de las elecciones del 26 de octubre. En estos días estamos iniciando una campaña de difusión con las características de difusión y explicación en la medida que nos acerquemos a las elecciones”.