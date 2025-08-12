Vialidad Provincial: El Ministerio Público Fiscal quiere llevar a juicio a dos exfuncionarios

La Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, sostiene que cuenta con elementos para llevar a juicio oral y público a Fabián Pérez y Juan Carlos Vinay por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal Lucas Papini dijo que está en juego el “correcto funcionamiento de la administración pública, la transparencia y el principio de igualdad, más allá de la existencia de un perjuicio patrimonial del erario público el cual también existió”.

Este martes se realizó la audiencia preliminar en la que la Fiscalía expuso la descripción del hecho, sus fundamentos, la calificación jurídica y la prueba con la que buscará probar en juicio que los acusados incumplieron con los deberes de su cargo. La defensa se opuso a la acusación, pidió el sobreseimiento y en caso que el juez rechace su pedido y abra la etapa de juicio, presentó nueva prueba. La fiscalía se opuso al sobreseimiento y también a los testigos propuestos por la defensa por considerarlos impertinentes en relación a los hechos investigados e imputados.

El juez resolverá el planteo de sobreseimiento el jueves, en caso de rechazarlo, otorgaría un plazo de diez días a la Fiscalía para que analice la nueva prueba aportada por la defensa.

Por qué la Unidad Especializada quiere llevar el caso a juicio

Pruebas documentales y testimoniales: Se recopilaron memorándums, notas internas, declaraciones de empleados de Vialidad Provincial, y testimonios de los beneficiarios del material extraído, que evidencian que los imputados autorizaron la extracción de áridos sin cumplir los procedimientos administrativos establecidos. ​ Violación de procedimientos: Los imputados, con pleno conocimiento de los requisitos legales, omitieron obtener la autorización del Presidente de Vialidad Provincial, quien es la única autoridad competente para aprobar la entrega de materiales de las canteras públicas. Desviación de poder: Se permitió que una empresa privada, Transportes Muñoz, extrajera y utilizara materiales de la cantera Arroyo Fontana, beneficiando a particulares sin respaldo legal ni convenios formales. ​ Impacto económico y administrativo: El valor del material extraído se estimó en $4.320.000, lo que representa un perjuicio patrimonial para el erario público, además de comprometer la transparencia y legalidad de la administración pública. ​ Conocimiento y jerarquía de los imputados: Ambos imputados ocupaban cargos de alta jerarquía y tenían experiencia suficiente para conocer los procedimientos administrativos, lo que refuerza la intencionalidad de su conducta. ​

El hecho

Que desde el 15/01/2024 al 09/02/2024 aproximadamente, el Sr. Fabian Pérez, en su carácter de Ingeniero Jefe de Vialidad Provincial y el Sr. Juan Carlos Vinay, en su carácter de Jefe de la Sección Zona

Noroeste de Vialidad Provincial, de manera irregular, sin contemplar, ni seguir la normativa y procesos administrativos pertinentes, omitiendo el correcto cumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, permitieron el retiro de material árido de la Cantera Arroyo Fontana, sita en Ruta Provincial Nro. 71, propiedad de Vialidad Provincial por un total de tres mil seiscientos metros cúbicos (3.600 M3) aproximadamente, compuesto por piedra y arena; sin seguir el trámite administrativo ordinario correspondiente y sin contar con la autorización pertinente del Presidente de Vialidad de aquel momento (Sr. Hernán Tortola).

De esta manera, autorizaron ellos mismos, de manera discrecional, que la empresa privada “TRANSPORTES MUÑOZ”, propiedad de los Sres. MUÑOZ, Sergio Roberto y MUÑOZ, José, extraiga de la Cantera Arroyo Fontana el material indicado, el cual tuvo como destino final, el relleno de un callejón cedido sin nombre, ubicado entre la Estancia Amancay y la sucesión LOPEZ, Legua 26 sector 3, parcela 6 ejido Trevelin; que beneficio a tres propietarios particulares de ese sector, el Sr. ANTONELLI Ángel Gabriel, el Sr. MENDEZ Oscar y el Sr. PAGGI Carlos.

Que, para permitir la maniobra mencionada ut supra, ambos funcionarios, dieron diversas órdenes a empleados subordinados de vialidad, con funciones en la cantera Arroyo Fontana, a fin de que no

realicen los controles pertinentes de la cantidad de material, ni del destino final de los mismos, no identifiquen a los trabajadores de la empresa de “Transportes Muñoz”, permitan el ingreso de vehículos

particulares al recinto de Vialidad Provincial y guarden maquinaria ajena a vialidad, sin control ni trámite administrativo alguno, durante aproximadamente veinticinco días, tiempo que llevo retirar el material.

Por su parte, durante el hecho y a fin de evitar los controles pertinentes para el acceso a la cantera y el correcto retiro de materiales áridos, durante el hecho el Sr. Fabian Pérez, intento apartar de su puesto

de trabajo, sin motivo que lo justifique, al empleado de Vialidad Provincial, Sr. SANCHEZ Rodrigo Modesto, quien desempeñaba las tareas de cargadorista y cuidador de la Cantera Arroyo Fontana.

Que el recurso árido retirado de la cantera, si bien es dominado material de “descarte”, dicho material cuenta con un valor de mercado, el cual al momento del hecho ascendía a la suma de pesos cuatro millones trescientos veinte mil pesos ($4.320.000,00) aproximadamente, según las pericias realizadas y aportadas en autos.