Moreau: “Vamos a impulsar que se declare persona no grata el embajador de Estados Unidos”

Leopoldo Moreau, diputado nacional de Unión por la Patria, expresó a ABC Radio por FM Records que “No hay muchos antecedentes que un embajador de Estados Unidos diga lo que dijo Peter Lamelas. Uno suponía y sabía que Estados Unidos tenía como política la injerencia en América Latina, pero ver la confesión en directo adelantando que su plan de gestión es intervenir las provincias argentinas para influir sobre con quien tienen que negociar, anunciar que va a intervenir en causas judiciales como en la que se persigue a Cristina Kirchner o que va a decidir la política exterior reconociendo la soberanía británica en Malvinas no deja de asombrar”.

Luego señaló que “El trámite para la llegada del embajador aún no se ha terminado y quedan etapas para concretar, pero nosotros hemos presentado un proyecto de declaración de persona no grata para que se le informe al gobierno de Estados Unidos para advertirle que no queremos a esta persona como embajador ni como turista”.

Para Moreau, “Indignó y sorprendió que confesara a cielo abierto el lawfare, pero sabíamos que se estaba haciendo desde que Cristina lo denunció en el 2014 cuando se estaba renegociando la deuda externa y en medio de la disputa contra el fondo buitre. Este hombre viene a confesar que desde allí partió la orden de perseguir y meter presa a Cristina”.

Respecto de las leyes sancionadas en el Congreso indicó que “Va a haber una fuerte presión del gobierno para que se rechacen las iniciativas que votamos a favor de los jubilados, el Garrahan y las universidades, pero vamos a ver como resisten esos gobernadores y si son capaces de eludir la tentación de canjear algunos fondos que no están llegando en desmedro de estas leyes que votamos. Nosotros tenemos la convicción de mantener las leyes, pero necesitamos los votos de otros sectores para sostenerlas”.

En cuanto al próximo proceso electoral, sostuvo que “Vamos a hacer todo el esfuerzo para difundir la realidad de la Argentina y pasar por encima de la ficción que se vende en las redes sociales financiada con fondos públicos, pero ese esfuerzo tiene que tener correlato en una sociedad que preste atención”.

Para concluir asegurando que “Si la gente no se da cuenta que el día de la lección debe salir con su arma que es el voto y darle a la oposición fuerza en el Congreso para frenar esta locura vamos a estar en problemas mucho más serios de los que ya tenemos porque el gobierno nos lleva al default, a la depresión económica y a la deflación en el marco de la entrega de nuestros recursos naturales”.