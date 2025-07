Pereyra: “Lo que hicieron las legisladoras chubutenses con el aumento a los jubilados no nos sorprende”

Fabián Pereyra, referente de la Mesa Coordinadora Nacionales de Jubilados por Chubut, expresó a ABC Radio por FM Records que “Este es el segundo aumento que se consigue en el Congreso y será vetado por el presidente Milei, si bien no es de gran importancia monetaria es un hecho político muy importante porque se votó junto a otros temas importantes como el de la discapacidad”.

“Esperemos que el presidente no lo vete, aunque parece que sí lo va a hacer, porque pasaría por encima del Poder Legislativo y si judicializa el tema habrá que pensar en hacerle un juicio político”, agregó.

Respecto de las abstenciones de las senadoras del PRO, Andrea Cristina y Edith Terenzi, indicó que “Lo que hicieron nuestros legisladores chubutenses no nos sorprende porque llevan casi dos años votando leyes a favor del gobierno como la Ley Bases o el DNU 70/23 que van en contra de los jubilados y todos los trabajadores. Todo esto no nos sorprende porque el propio gobernador le bajó en la provincia el 30% las regalías a las petroleras. Los diputados y senadores hacen lo que le pide el gobernador”.

Luego anticipó que “Vamos a hacer la segunda campaña de firman a nivel nacional donde planteamos todos estos temas y le planteamos al Frente de Jubilados de manera conjunta para charlar con la gente sobre toda esta situación”.M