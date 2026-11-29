El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, realizará este lunes 30 de noviembre un importante anuncio en materia de alivio financiero junto al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, destinado a jubilados nacionales, emprendedores, PyMEs y trabajadores del sector privado que tengan cuenta en el Banco Nación.

El anuncio, que tendrá lugar en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, en Rawson, estará vinculado con la refinanciación de deudas de tarjetas de crédito y préstamos del Banco Nación, con el objetivo de aliviar la situación financiera de los beneficiarios.

Durante la jornada, el mandatario provincial mantendrá, además, reuniones de trabajo con productores y representantes de cámaras empresariales de toda la provincia, en las que se abordarán distintas herramientas de financiamiento destinadas a acompañar el desarrollo de las actividades económicas, promover inversiones y mejorar las condiciones de competitividad de cada sector.

La iniciativa forma parte de la agenda que impulsa el Gobierno del Chubut para fortalecer la producción, generar empleo y ampliar las oportunidades de crecimiento en todo el territorio provincial.