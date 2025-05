El Concejo le pide a Provincia la obra del canal de la Roca

QUIEREN PRIORIDAD EN LA ASIGNACION DE FONDOS DE LOS CONVENIOS PETROLEROS

El Concejo aprobó esta tarde el pedido a Provincia para la obra de ensanchamiento del canal de la Roca y su desembocadura. Solicitan que prioricen esa ejecución con los ingresos adicionales de los convenios petroleros celebrados a finales de abril.

El proyecto marco había sido impulsado por Ezequiel Cufré (ACh) durante la última sesión de abril, fecha idéntica en que la Legislatura Provincial ratificó el acuerdo con la petrolera PAE por la reconversión de la cuenca, y que representa ingresos adicionales por 90 millones de dólares para las arcas provinciales.

Esta iniciativa local había sido presentada sobre tablas, pero no consiguió los 8 votos necesarios para ser tratado. Debió ser girado a Comisión y finalmente llegó hoy a recinto para ser aprobado por mayoría simple con el voto negativo del bloque Despierta Comodoro.

El concejal fundamentó el pedido recordando que el municipio afecta la totalidad de los fondos provenientes de regalías petroleras y convenios específicos a la ejecución de obra pública, pero no es suficiente para afrontar obras de tal envergadura.

“Cuando hablamos de las obras que necesita nuestra comunidad, que tenemos que gestionar y resolver, hablamos de alrededor de 50.000 millones de pesos. No es posible afrontar determinadas obras con el presupuesto municipal y no podemos jugar con eso” dijo, para recordar que “recientemente se celebraron varios acuerdos en la Provincia que comprometen un ingreso de alrededor de 90 millones de dólares: a la hora de discutir el destino de esos fondos -que genera la zona sur de Chubut – Comodoro Rivadavia debe ser una de las mayores beneficiadas”.

REGULACION PARA SALONES CON PISCINA

En la sesión de hoy tomó estado parlamentario un proyecto de ordenanza del bloque ACh que promueve la creación de un registro municipal, en el que deberán inscribirse todas aquellas propiedades particulares que sean ofrecidas en alquiler para la realización de fiestas, celebraciones, eventos recreativos o reuniones de carácter privado. Se trata de una normativa integral que además prevé regulación de habilitación y controles, específicamente orientado a locales con piscinas, y sus condiciones de seguridad e higiene.

En otro orden, ingresó un proyecto del bloque DC para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos, y otro que busca establecer un programa de “cruce peatonal seguro” en la ciudad, basada en la modificación de los ciclos semafóricos, junto a señalización y campañas de educación vial.