El Bloque Arriba Chubut impulsó mejoras sustanciales en la ciudad para incorporar al nuevo pliego del servicio de higiene urbana

En la previa del tratamiento del nuevo pliego del servicio público, los ediles mantuvieron sendas reunieron en distintos barrios para escuchar las necesidades de los vecinos y volcarlas al texto que se tratará en segunda lectura. Residuos voluminosos, barrido y limpieza, canastos comunitarios e incorporación de recolectores alternativos para acceder a lugares inaccesibles, entre las prioridades. Además, se generaron una serie de ordenanzas complementarias.

El pliego del servicio de higiene urbana en Comodoro debe licitarse antes de que venza el vigente y, para ello, debe aprobarse antes en el Concejo Deliberante, luego de un intenso trabajo con el debido análisis técnico económico, debate territorial, consultas con especialistas, legislación comparada y reuniones con distintos actores.

Desde hace varios meses, el trabajo legislativo del bloque Arriba Chubut sobre el tema es constante en comisiones, como así también, las recorridas por los distintos barrios para escuchar a los vecinos y sus necesidades respecto a este servicio esencial. Esto fue fundamental para generar modificaciones directas en el pliego y también generar una serie de ordenanzas complementarias que serán presentados en la sesión de este jueves, todas cuestiones posibles de implementar en una ciudad con las características de Comodoro.

Marcos Panquilto, Maite Luque, Mariela Aguilar, Ariel Montenegro, Ezequiel Cufré y Gabriela Simunovic han contemplado los distintos requerimientos para modificar el texto del pliego e incorporarle nuevas normativas para mejorar sustancialmente el servicio de higiene urbana en la ciudad.

Mejoras sustanciales para la comunidad

Uno de los puntos más reclamados en los barrios tiene que ver con los residuos voluminosos, cuya acumulación genera no solo un daño ambiental sino también estético porque los vecinos no saben, en muchos casos, cuándo pasa el cambión para retirar estos residuos particulares y los dejan afuera de sus viviendas durante días. En el nuevo pliego, se incorporará un cronograma predeterminado para recolectar voluminosos una vez por mes en cada barrio.

Además, el bloque solicitará que se aumente la cantidad de voluminosos aceptados que hasta el momento es de un metro cúbico.

En cuanto al barrido y limpieza, se incorporaron todas las cuadras pavimentadas de la ciudad y las que se pavimenten durante la vigencia del nuevo contrato, sin excepciones.

Hay lugares de difícil o imposible acceso para los camiones recolectores y ello genera un gran inconveniente en barrios que crecieron desorganizadamente en la ciudad pero que hoy necesitan un servicio acorde para garantizar calidad de vida. En este sentido, se establecieron dos puntos.

En primer lugar, la colocación de más canastos comunitarios en zonas donde los camiones no pueden ingresar. Y en segundo lugar, el prestatario del servicio debe garantizar un vehículo de menor porte para ingresar en calles donde no llega el camión recolector y de esa manera evitar que se acumule basura tanto en los canastos comunitarios como en la misma vía pública.

Al pliego se sumará igual la importancia de que los choferes de camiones recolectores se capaciten profesionalmente; la obligatoriedad de renovar al menos un 20% de la flota con mayor eficiencia energética, antes de que finalice el contrato; y la prohibición expresa de arrojar neumáticos en la escombrera.

Otro punto importante a incorporar es la limpieza en las zonas aledañas a las escombreras y parque ambiental, el ⁠monitoreo satelital de unidades y la importancia de potenciar las ⁠campañas de difusión del servicio más claras y efectivas, como así también la ⁠gestión de reclamos de los vecinos.

Ordenanzas complementarias

Más allá del tratamiento del pliego, el bloque Arriba Chubut generó una serie de ordenanzas para seguir avanzando hacia una ciudad amigable con el ambiente.

En este sentido, se presentará una serie de proyectos que van desde la separación de residuos orgánicos e inorgánicos en los edificios y dependencias municipales; la adhesión a la resolución provincial de disposición final de neumáticos fuera de uso; la regulación e identificación de postes y cables en la vía pública; la gestión integral de residuos eléctricos y electrónicos; la creación de un programa de composteras comunitarias para tratar los residuos orgánicos y disminuir su entierro; y un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo defina los lugares para la colocación de los cuatro puntos verdes integrales que figuran en el contrato aún vigente.