El Servicio Meteorológico y el Instituto Geográfico rechazan su fusión: “Tenemos funciones diferentes”

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, presentó una propuesta con el fin de unificar el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Geográfico (IGN), sin embargo, ambos organismos la rechazaron porque tienen “dos funciones diferentes” en la sociedad.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, fuentes del IGN, sostuvieron que la respuesta oficial fue la que dio, días atrás, el director del organismo Jorge Machuca a través de una carta dirigida a los ministros Luis Petri (Defensa) y Federico Sturzenegger (Desregulación), y que las declaraciones sobre el motivo de esta fusión deberían surgir desde la Secretaría de Investigación Política Industrial y Producción para la Defensa, comandado por Mario Katzenell, quien también propone esta unificación.

“El ambiente es tenso. Hay gente que trabaja hace añares, que brinda conocimiento técnico y de ciencia y, de pronto, ve esta propuesta de absorción que nosotros la entendemos como una suerte de ‘eliminación’ o ‘desmantelamiento virtual’ del organismo”, indicaron desde IGN.

Asimismo, manifestaron que la tarea que realiza el IGN “es muy importante para la sociedad pero que es casi anónima” y, además, que es “completamente distinta” a la que lleva adelante el SMN: “Ellos estudian la atmósfera y nosotros la forma de la Tierra, no tenemos puntos en común”, explicaron.

“La gente, el ciudadano de a pie, a veces no tiene muy claro eso. En todos estos años, no se han gestado puntos en común, no porque no se nos prendió la lamparita, sino porque es juntar peras con naranjas. No tenemos nada que ver. Nuestros universos son diferentes. Tal vez, la única cuestión en común es que dependemos de la misma Secretaría, que una vez hicimos un calendario juntos y que ellos, para mostrar la situación climática, utilizan mapas, pero lo puede utilizar cualquier otro organismo o entidad que necesite visibilizar algo en un mapa”, detallaron.

Quienes también se pronunciaron en contra, fueron los empleados del SMN; la delegada de la entidad, dentro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Ana Saralegui, sostuvo que están “muy preocupados por esta situación” y que se enteraron por la nota que publicaron desde el Gobierno en el Sistema de Gestión Administrativa, donde se suben todas las notas de la administración pública.

“Todo lo que dice esa nota es falaz porque sostiene que, con esta fusión, se va a mejorar la base de datos y va a ser todo más transparente, cuando la base de datos del IGN y del SMN no tiene nada que ver. Nuestras funciones y misiones son totalmente diferentes. Nosotros decimos que ellos miran para abajo, porque miran la Tierra, y nosotros para arriba porque miramos el cielo. Esta fusión y centralización perjudica la autonomía del SMN para poder trabajar”, manifestó Ana.

La iniciativa a cargo del ministro Petri se hizo pública a fines del mes pasado y fue enviada al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. a cargo de su par Sturzenegger, para analizar en conjunto las posibilidades de fusionar dichos entes.

Posteriormente a que el tema tomara estado público, el director del ING, Jorge Horacio Machuca, escribió una carta que fue recibida por el secretario de Desregulación del Estado, Maximiliano Fariña: «El informe presentado adolece de serios vicios y falta de conocimiento”, sentenció Machuca.

“El instituto tiene autonomía administrativa, patrimonio propio y personería jurídica otorgada por una ley nacional. Lo que torna gravoso desde el punto de vista de la seguridad jurídica, es que para poder llevar adelante la propuesta de ‘fusión/absorción’ tal y como ha sido planteada por la Secretaría, se debe avasallar el sistema republicano de gobierno”, concluyó.