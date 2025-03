La SCPL y el Municipio recorrieron la obra de energía en el loteo ex Radio Estación

Beneficiará a 360 familias

En el marco del paquete de proyectos presentados por el Poder Ejecutivo y la Cooperativa en diciembre del año pasado, este martes, se realizó una recorrida de obra para supervisar el avance de tendido de Línea Aérea de Media Tensión, tendido de Línea de Baja Tensión y alumbrado público en un sector del loteo ex Radio Estación en barrio Máximo Abásolo, que prevé beneficiar a 360 familias.

A fines de 2024, la SCPL y el Municipio firmaron un convenio marco para trabajar juntos en diversas obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos. Dentro de este acuerdo, se rubricó un convenio específico para ejecutar la obra de electricidad y agua para el loteo de ex Radio Estación. En ese sentido, la Municipalidad se encargó de comprar los insumos necesarios, mientras que la Cooperativa se ocupa de la ejecución de los trabajos en la zona.

De este modo, este martes, la SCPL y el Municipio, en pos de reafirmar su compromiso con la comunidad de brindar servicios de calidad y mejorar el bienestar de los vecinos, recorrieron los avances de la obra de energía eléctrica en el loteo ex Radio Estación. Estuvieron presentes durante la visita, por parte del Municipio el Intendente Othar Macharashvili, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Luis Romero; el concejal Ariel Montenegro y demás equipo técnico; y por parte de la SCPL, el presidente de Consejo de Administración, Franco Domizzi, el gerente de Administración y Gestión Institucional, Leonardo Cantos; el jefe del Departamento del Servicio Eléctrico, Sergio Santos; y equipo técnico del sector. También estuvieron presentes vecinos del loteo.

Con respecto al recorrido del avance de esta importante obra energética, Franco Domizzi, presidente del Consejo de Administración de la SCPL, expresó que “hoy estamos visitando la obra del loteo de ex Radio Estación, que se realiza en conjunto con el Municipio y que beneficia a alrededor de 360 familias, a través de una serie de convenios específicos que se acordaron. En esta ocasión, estamos inspeccionando el avance del izaje y montado de las columnas de la Línea de Media Tensión, que se viene trabajando ya desde principios de este mes, también con la expectativa de arrancar el mes que viene con las obras de distribución de agua. El inicio y avance de la obra es importante, ya que muchos de los vecinos han construido y se están alimentando con generadores, con lo cual, la primera necesidad es poder proveerles de energía”.

En relación a esto, el intendente de la ciudad, Othar Macharashvili, mencionó que “esta obra es un paso muy importante que surge a través de un convenio entre el Municipio y la Cooperativa, para reurbanizar la zona del loteo ex Radio Estación. El plan de obra se estima finalizarlo en septiembre, y ahora estamos en la etapa uno de la obra energética, con el montaje de postes de Línea de Media Tensión, para ya ir generando toda la red y tener luz en cada una de las casas, por lo que es un paso importante para la calidad de vida de la gente”.

Respecto a las tareas que se están concretando en este momento en la zona, Sergio Santos, jefe del Depto. del Servicio Eléctrico, explicó que “ahora se está llevando adelante el izado de alrededor de 16 columnas con sus respectivas bases, para realizar el tendido de la Línea de Media Tensión. Luego, vamos a proceder con el montaje de cuatro Subestaciones Transformadoras y, finalmente, con el tendido de Baja Tensión para conexiones domiciliarias y colocación de artefactos de alumbrado público. El cronograma de esta obra tiene previsto un trabajo de entre cinco y seis meses para poder proveer de energía a los 360 lotes de la zona”, concretó.

Por último, Luis Romero, secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de Comodoro, agregó que “esta obra llevó un tiempo largo, pero la decisión del intendente fue conveniar, para poder llegar al objetivo lo más rápido posible. Por esta razón, trabajamos en un convenio marco con la SCPL, que incluye dos obras: una para la provisión de energía eléctrica y otro para la provisión del agua potable”. Asimismo, indicó que el inicio formal de la obra fue el 17 de marzo, “y hoy ya se está haciendo realidad el izado de los postes. La provisión y transformación es para todos y después se va a proceder con la etapa de Media y Baja Tensión, siendo prioridad la gente que ya está viviendo acá”.