A partir de este lunes se brindará asistencia para el Boleto Estudiantil Chubutense

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura dispondrá de los facilitadores digitales a cargo de la Dirección Programa Punto Digital, a fin de brindar ayuda para la tramitación del BECH (Boleto Estudiantil Chubutense).

Desde este lunes 10 de marzo hasta el mes de abril, los interesados en recibir asistencia digital para dicho trámite, podrán acercarse al CIP (Centro de Información Pública-ubicado en calles Scocco y Máximo Abásolo), en el horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

Para poder avanzar con el mismo, los presentes deberán contar sin excepción con la siguiente información y requisitos: DNI FRENTE Y DORSO, ROSTRO ACTUAL (FOTO DIGITALIZADA), CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR, NOMBRE DE INSTITUCIÓN Y NÚMERO DE TARJETA SUBE.

Es importante mencionar que, el Boleto Educativo Chubutense (BECH) es un beneficio destinado a estudiantes, docentes y auxiliares educativos de todos los niveles en la provincia de Chubut, que cubre el 100% del costo del pasaje.

En este sentido, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta indicó que “ante el cambio de gestión en el trámite del boleto estudiantil, desde el programa Punto Digital decidimos facilitar la asistencia a aquellas personas que tienen dificultad para inscribirse a este beneficio”.

“Como una política pública federal que impulsó la creación de los Puntos Digitales, distribuidos en distintas ciudades del país, nuestro Punto Digital tiene como objetivo la disminución de la brecha digital y el acceso libre a las tecnologías, en este lineamiento nos basamos para asistir a la comunidad”, puntualizó la funcionaria.

Aclaración, consulta y/o reclamos

La Dirección Programa Punto Digital aclara que el rol de competencia es de facilitadores digitales. Su tarea esencial es ayudar a completar los formularios y orientar en trámites digitales que comprende el Boleto Estudiantil Chubutense (BECh).

Como el trámite corresponde y es dependencia del Gobierno de Chubut, ante consultas o solicitudes por funcionamiento o acreditación del BECh, se deberá realizar a través de los siguientes canales de consulta:

Via ON LINE Plataforma DINO del Gobierno de la Provincia del Chubut.

Via mail: [email protected] ó [email protected]

Via presencial en las oficinas de la Secretaría de Transporte de la Provincia ubicada en Gobernador Moyano N°581 Km3