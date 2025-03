Los judiciales en plan de lucha

El Sindicato de trabajadores Judiciales del Chubut (SITRAJUCH),entidad adherida a la Federación Judicial Argentina (FJA) se encuentra con un plan de lucha en todo el territorio provincial, se encuentran con retención de servicio de 11 a 13 horas y asambleas en los distintos edificios de la ciudad reclamando una deuda salarial de Julio del 2024.

Es importante recordar que el pasado jueves 20 de febrero el gremio mantuvo una reunión con el Superior Tribunal de Justicia del Chubut donde informaron que los judiciales aún no cobrarán el 15,5 % adeudado desde julio del año pasado, alegando no tener los fondos suficientes y que eso dependía del Gobierno Provincial.

Los incrementos salariales son determinados por los de la Suprema Corte de Justicia, que una vez hechos son

replicados para los trabajadores a través de una acordada del Superior Tribunal de Justicia, la cual, no se está cumpliendo.

Las medidas de fuerzas tienen alto acatamiento de los trabajadores judiciales en la provincia, demostrando el malestar y gran descontento creciente.

En caso de no tener alguna respuesta favorable, las medidas se profundizaran la semana próxima.