Manes denunció a Santiago Caputo por amenazas coactivas

La denuncia de 21 páginas refiere que cuando Milei informó durante su disertación de su pretensión de aumentar todas las penas del Código Penal, uno de sus colegas, Pablo Juliano, preguntó en voz alta si también se incluirían las penas por el delito de estafa, en alusión al escándalo que envuelve al mandatario por promocionar una criptomoneda que causó pérdidas millonarias, llamada $Libra.

Entonces Manes levantó un ejemplar de la Constitución y el mandatario, que lo vio en un recinto semivacío, por la ausencia de la mayoría de los legisladores, realizó entonces algunos comentarios burlones alusivos al diputado radical.

En ese momento Caputo, ubicado en uno de los palcos del hemiciclo, realizó un gesto intimidante al llevarse el dedo índice y el mayor a los ojos.

«Recuerdo que, entre otras palabras, me dijo literalmente desde el balcón: «¿No me escuchas? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!», precisó el diputado.

Finalizado el discurso, y cuando los legisladores se retiraban del recinto, Caputo fue en búsqueda de Manes y al encontrarlo, «hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante» antes de levantar su mano derecha y colocarla sobre su rostro.

«Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio», advirtió el asesor presidencial al legislador, que le replicó que lo estaba, a lo que Caputo espetó: «Vos no me vas a conocer a mí, ya me vas a conocer».

El diputado también señaló que dos personas que acompañaban a Caputo, que no supo identificar, le dieron dos golpes en la zona renal de su cuerpo.

Para Manes, estos hechos se enmarcan en el delito de amenazas coactivas, «toda vez que es dable concluir que se llevaron a cabo para intimidar a un diputado nacional (lo que constituye, además, una inconstitucional intromisión en el desempeño de un legislador en los términos previstos por el art. 68 de la Constitución argentina)».

GOBIERNO NIEGA INTIMIDACIÓN

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, señaló este miércoles que es «lamentable que se use un recurso judicial para incentivar el show que vino a proponer el diputado kirchnerista Facundo Manes».

«Él adrede se la pasó durante toda la sesión intentando hablar sobre las palabras del presidente de la nación, lo que de por sí es una falta de respeto a la investidura presidencial», cuestionó durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.

Caputo, sin cargo formal en el Gobierno que preside Milei, fue protagonista involuntario de una entrevista al canal TN que brindó el mandatario tras el escándalo que desató la promoción presidencial de la criptomoneda $Libra, cuando el asesor interrumpió el reportaje para advertirle al oído al presidente sobre sus dichos y luego el Gobierno censuró esa parte de la nota.

El asesor presidencial, de 39 años, es considerado por la prensa local como parte del «triángulo de hierro» que gobierna el país y que conforman el mandatario y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. (Sputnik)