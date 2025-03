Linares: “En el área social tenemos un problema porque no llegamos a los barrios”

Carlos Linares, senador de Unión por la Patria por Chubut, manifestó a ABC Radio por FM Records que “El panorama es muy duro para este y el año que viene, como bien dijo el intendente (Othar Macharashvili) el Municipio se tendrá que auto sustentar en la obra pública, la ayuda social y el acompañamiento a la gente. Los números marcan que la actividad petrolera va a la baja y no hay una actividad que pueda reemplazarla”.

Luego agregó que “No hay que ser muy economista porque si le preguntamos a los ciudadanos si la plata le alcanza enseguida te das cuenta como estamos, esto se va a seguir sintiendo”.

En la búsqueda de soluciones a los problemas, Linares indicó que “Impuestos no se pueden aumentar más, lo que hay que hacer es tratar de mejorar la actividad petrolera y fomentar las actividades de la ciudad apuntando a hacer un polo por ejemplo en el sector de la salud, en lo industrial o en el rubro de la distribución”.

Sobre la actividad petrolera señaló que “Tenemos presentados un proyecto de ley en el Senado para las cuencas maduras, dándoles incentivos a las operadoras para seguir invirtiendo; pero no podemos dejar de considerar a Vaca Muerta que es un gran competidor y eso no ayuda”.

“No llegamos a los barrios”

Linares detalló lo que a su entender es el principal problema de la gestión de Macharashvili sostuvo que “En el área social tenemos uno de los grandes problemas porque no llegamos a los barrios y se nota que no esta funcionando porque en el rato que estuve aquí me vinieron a ver más de 8 personas planteándonos sus problemas. Eso hay que solucionarlo”.

Para ejemplificarlo reflejó que “Ayer fue un día muy importante con los carnavales y un gran movimiento murguero que moviliza entre 2.000 o 3.000 chicos en la calle y el trabajo social que eso significa, pero estaba el intendente con dos secretarios y de los seis concejales fue uno solo. Tiene que haber un compromiso y hay algunos funcionarios que se creen que es un empleo en el que trabajan 8 horas, pero están totalmente equivocados”.

Finalmente expresó que “El intendente le puede poner muchas ganas, pero necesita un equipo que lo acompañe. No es fácil gobernar más allá de las ideas que se tengan. Se muy bien de las buenas intenciones del intendente y estamos para acompañarlo, esperemos que entienda que lo que queremos aportar es que a la ciudad le vaya bien”.