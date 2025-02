Ana Clara Romero: “Con que dejen de robar, nos alcanza”

En una jornada histórica para la Argentina, confirmando el dicho popular que plantea que ‘la tercera es la vencida’, el proyecto de Ley Ficha Limpia consiguió media sanción en la Cámara de Diputados, y ahora seguirá su recorrido hacia la Cámara de Senadores, con el objetivo de lograr la sanción completa.

Luego de más de 10 horas de debate e intercambios, en las que además se presentaron también otros temas de agenda que son prioridad para distintas provincias, se votó la media sanción del Proyecto de Ley Ficha Limpia con un resultado de 144 votos a favor, y 98 votos en contra.

“Ficha Limpia es una iniciativa que nace en la sociedad civil, y este es un valor que le quita cualquier ensombrecimiento que a veces, enfrente, tratan de plantear. Ficha Limpia levanta la vara ética, condiciona que ningún delincuente que sea condenado por dos condenas en el mismo sentido, por delitos contra la administración pública, va a poder ocupar un cargo público o ser candidato”, sostuvo la diputada chubutense (PRO) Ana Clara Romero, integrante del bloque que más ha trabajado a lo largo de los años para este logro, y agregó: ”Es lo mínimo que esta sociedad argentina nos reclama”.

’Un modus operandi con el que hicieron escuela’

Sobre las acusaciones del bloque de Unión por la Patria, que sostuvo durante el debate que lo que buscan con esta Ley es ‘proscribir a Cristina’, la diputada aseveró: “Este proyecto no tiene nombre y apellido, porque tiene una construcción federal”. En Chubut, provincia de la que es oriunda Ana Clara Romero, fue pionera en la sanción de la Ley en el 2020. Impulsada por el PRO y acompañada por todos los bloques. ”Nosotros, cuando somos oficialismo o cuando somos oposición, no nos importa: siempre impulsamos la transparencia (…) Porque nosotros no especulamos. Las tres veces que se votó Ficha Limpia, las tres veces estuvimos sentados en nuestras bancas”

Hizo mención a las causas por las cuales distintos funcionarios del kirchnerismo fueron condenados, y se refirió a la causa Emergencia Climática: ”Lo más grave es la manera en la que replicaron ese modus operandi en todo el país (…) como nos pasó en Comodoro Rivadavia, cuando en la peor inundación, la peor tragedia de mi ciudad, se dedicaron a robar. Y ya tienen condena, y los vamos a seguir hasta el final (…) porque tienen que responder”.

Para finalizar su intervención, Romero tuvo una humorada picante: “Señor Presidente, quiero decirle que escuché a una diputada kirchnerista diciendo que ‘con ficha limpia no vamos a lograr que dejen de militar’. Quiero decirle que, con que dejen de robar, a nosotros nos alcanza”.

Incendios en Patagonia

Más temprano, Romero presentó una Cuestión de Privilegio contra los perpetradores de los incendios en la Patagonia, ”criminales confesos como por ejemplo Jones Huala, que ha llamado a las armas y a seguir generando este tipo de acciones contra las comunidades patagónicas y los bosques nativos de nuestra región”, lo que ha llevado a que 170 familias chubutenses pierdan todo lo que tenían, y que se hayan quemado más de 37.000 hectáreas en la región. Esto implica no sólo un ataque al medio ambiente y a la propiedad privada, sino también una serie de emprendimientos productivos, en plena temporada alta para el Turismo regional.

”Y por eso es tan importante el cambio en nuestra provincia, impulsado por el gobernador Nacho Torres, que está enfrentando la situación, que está haciendo las denuncias pertinentes para que los responsables realmente paguen y esto no vuelva a suceder”, aseguró. Y, a su vez, puso en valor el tremendo trabajo que se está haciendo allí y resaltó la necesidad de un trabajo legislativo real, que lleve soluciones a las urgencias de los argentinos: “Como no alcanzan las palabras para reconocer el esfuerzo de los bomberos, voluntarios y brigadistas, es importante que desde este lugar nos comprometamos (…) Por eso requerimos al gobierno nacional que amplíe a tenor del art. 99 inciso 9, y también del art. 100 inciso 8, el temario de Extraordinarias, porque es la única manera en la cual nosotros podamos trabajar el proyecto de Emergencia (Ígnea) Económica, social y fiscal de toda la comarca andina, y podamos trabajar en la figura del Ecocidio y el agravamiento de penas para las personas que incurren en este tipo de accionar. Y no podemos dejar de decir que este año es importante que podamos trabajar en una agenda del Cambio Climático, que hace que estas situaciones sean mucho más dañinas (…) para evitar que estos incidentes tengan la gravedad que cobran frente a la intencionalidad de muchos mal nacidos que quieren destruir no sólo la cordillera y parte de nuestra Patagonia, sino los recursos de muchos argentinos”, concluyó.