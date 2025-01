Siguen juntando fondos para Nicanor, el niño con leucemia estafado por un piloto de carreras

En diálogo con La Posta Comodorense, Eliana Insaurralde, la madre de Nicanor, brindó detalles acerca de la salud actual del menor que se encuentra en tratamiento en el Hospital Garrahan, ubicado en CABA. Actualmente va por su tercera sesión de radioterapia y se encuentra en excelente estado.

Antes de su traslado, Nicanor fue tratado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia desde los 4 años, en marzo de 2022. Un año después, finaliza el proceso. «Terminó el tratamiento el 28 de marzo de 2024 y el 13 de mayo tiene una recaída, en donde nos avisan que Nicanor va a necesitar radioterapia y debe ser trasladado al Garrahan» relató Eliana.

En diciembre del año pasado, Insaurralde inició una campaña con un flyer en donde solicitaban colaboración de la comunidad para poder llegar al monto de 2 millones de pesos, para poder concretar el traslado a la ciudad capital.

«Martín Ponte se comunica conmigo el 5 de enero a través de WhatsApp. Se acercó ofreciendo compartir el flyer porque era una persona conocida y por eso podíamos llegar a recaudar más rápido» comentó la madre de Nicanor acerca de los días previos a la estafa.

Agregó que el piloto le «pedía videos de Nicanor de 5 o 6 segundos, porque me dijo que la gente desconfía».

Un par de días después, el ex piloto «Tano» Salerno se comunicó con Eliana para enviarle las capturas donde Juan Martín Ponte había publicado el flyer con los datos bancarios incorrectos. «Publicó el flyer de mi hijo sin los datos bancarios que yo había compartido y sin mi número de teléfono. Lo compartía con el nombre de otro nene usando la foto de Nicanor» aseguró.

El 9 de enero, Insaurralde realiza la denuncia formalmente en la fiscalía de Comodoro Rivadavia. «Yo no tenía tantas pruebas para hacer la denuncia. Legalmente no me hicieron nada porque a mi no me estafaron, estafaron a las personas que donaron el dinero». La mujer aseguró que entre las personas que colaboraron con la colecta están el papa del piloto Franco Colapinto y muchos pilotos reconocidos.

Se habla que el monto estimado de la recaudación rondaba los 100 millones de pesos. Eliana manifestó que Ponte no responde las llamadas y se encuentra «escondido».

Amenazas

Además, Eliana denunció que recibió múltiples amenazas luego de concretar la denuncia. «Ponte llamó a mi familia del norte, a uno de los tíos de mi hijo, diciendo que yo era una madre despreocupada, que no respondía el teléfono y que pareciera que todo era trucho». También aseguró que el piloto llamó a periodistas de Comodoro Rivadavia para «comunicar su inquietud» acerca de la campaña.

Agregó que el martes pasado sufrió una amenaza a través de una llamada telefónica. «Tenía que hacer una nota y recibí un llamado privado a la mitad, diciéndome que tenía que cortar con las notas porque si no, me iba a ir mal».

Asimismo, ese mismo día ocurrió otro episodio. «Salí a comprar al supermercado y un auto se me vino encima. Por el susto, se me cayó el teléfono y el coche lo pisó, destruyéndolo. Después de eso, llamaron al teléfono de mi marido y le dijeron que no habláramos más» contó.

Esto se suma a otras situaciones de inseguridad, como el que ocurrió el fin de semana pasado, en donde le rompieron la luneta del vehículo cuando salieron a pasear por Capital y el intento de robo de cubiertas que sufrieron en la misma ciudad.

Hace 2 semanas que están en Capital y todavía les queda 2 semanas más. «Nosotros pensábamos que íbamos a estar 15 días y no contábamos con que nos íbamos a quedar 3 semanas» comentó.

Sobre la campaña, Eliana manifestó que la idea es seguirla. «Creímos que con lo recaudado iba a alcanzar y averiguando precios de alojamiento es de 1.300.000 pesos» manifestó.

Nicanor sigue recibiendo donaciones únicamente al CVU a nombre de Eliana Noelia Insaurralde o al alias TODOSPORNICANOR

Ante cualquier duda, puede comunicarse con ella al número 2974740224.