El Municipio entregó vivienda social a una familia del barrio Don Bosco de Km.8

La unidad habitacional fue destinada a una madre soltera, quien vive con sus cuatro hijos y es paciente oncológica. Con la llave en mano, la beneficiaria agradeció a la gestión municipal y destacó que “esta es la casa del milagro como dice mi nenita, y no podíamos creer que nos iba a llegar esto”.

Este miércoles por la mañana, en el marco de las políticas de contención social que impulsa la actual gestión municipal, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas en representación del intendente Othar Macharashvili, junto a la subsecretaria Julieta Miranda, concretaron la entrega de la vivienda social, emplazada en el loteo “La Cantera” del barrio Don Bosco de Km. 8, a Norma Lucía Paiva y sus 4 hijos: Eugenia de 19, Tatiana de 16, Fabricio de 13 y Milagros de 4 años.

La entrega, además, fue acompañada por el secretario y la subsecretaria de Salud del Municipio, Jorge Espíndola y Gabriela Moreno, respectivamente; el secretario de Recaudación, Luis Perea; el secretario General, de Comunicación y Relaciones Institucionales, Andrés Blanco; y familiares de la beneficiaria.

En ese marco, Rivas destacó la importancia de este tipo de acciones que permiten cambiarle la vida a los vecinos de la ciudad, al decir que “para nosotros es muy importante la entrega de esta vivienda, porque sabemos que es un paso muy importante en la vida de esta familia. Este es el puntapié, ya se han hecho algunas intervenciones por parte del Estado municipal y consideramos muy importante acompañarlos en este momento”.

El funcionario explicó que el otorgamiento de la vivienda social, se enmarca dentro de un programa “que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, viene llevando hace varios años. En este caso, beneficia a una familia que realmente estaba muy necesitada, que es la de Norma Paiva y sus cuatro hijos. Para nosotros es un día más que importante y somos testigos de la transformación de la vida para una familia de la ciudad”, enfatizó.

*La casa del milagro*

La beneficiaria Norma Paiva, se mostró muy emocionada por cumplir el sueño de tener la casa y contó que vive con sus hijos y que es madre soltera. “Doy gracias a Dios que siempre estoy en la lucha con mis hijos y trabajo para ellos. Estoy contenta con este hogar que hoy me entregan, venía emocionada por todo esto, no podía creer que me podían dar esta casa, más que nada, para mis hijos, y en un momento en el me toco enfermarme”, destacó en referencia a la patología oncológica que cursa.

Norma, quien estuvo acompañada por sus cuatro hijos, agradeció primero poder haber accedido al lote y en segundo lugar al Municipio, “porque no me dejaron tirada y me ofrecieron este hogar que me están entregando. Yo no tenía los recursos para poder construir un lugar para mis hijos, entonces fui a Hábitat, Desarrollo Humano y en un año ya me pudieron dar respuestas. Para mí y mis hijos –continuó-, esto significa, como dice mi nenita, la casa del milagro, porque fue todo un milagro tener una casa, no lo podíamos creer que nos iba a llegar esto”, cerró.