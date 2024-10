Con el sobreseimiento, ahora Suárez reclamará su cargo

La ex juez penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez, se mostró satisfecha con el sobreseimiento que el viernes dispuso el juez Marcelo Di Biase y adelantó que presentará recursos judiciales para recuperar el cargo que tenía antes de la polémica y causa que se generó por la visita a un detenido.

«Me entero del sobreseimiento por Ustedes ya que estoy trabajando como abogada independiente en el fuero penal, obviamente, que es el fuero donde he ejercido durante 25 años. Aún no pude leer los argumentos pero el juez dijo que no hubo delito y eso es lo que demostramos en la audiencia junto a mi defensor», indicó.

El viernes, en diálogo con ABC Radio, Suárez aseguró que es víctima de «un ensañamiento. Es un ataque que está haciendo algún sector del Estado, no todos por suerte porque este juez fue independiente no tuvo miedo del sistema, no se prendió y por lo que tengo entendido que me han dicho mis defensores, porque no leí la resolución aún, es una resolución muy fundada, con lo cual demuestra que no había delito y no quedan dudas de eso. Yo creo que es una persecución», insistió.

La ex magistrada insistió en que se buscaba que «y o no vuelva a ejercer ningún cargo público nunca más. O sea, ese era el intento, porque saben que yo peleo y gano y vuelvo y les gano el juicio y todo, y entonces medio como que no querían eso. Voy a seguir luchando para que se dignifique mi nombre», agregó.

En ese sentido, Suárez adelantó que peleará por recuperará el cargo. « Es una lucha desigual, desigual en el sentido de, obviamente, el tema de género que está muy presente, es mucho más fácil atacar a una mujer que está sola, que no está respaldada políticamente por nadie que agarrársela con hombres que quizás sí están respaldados, ¿no?, políticamente. Así que sigue la batalla desigual, desigual solamente en ese aspecto porque en cuanto a capacidad no es desigual, obviamente», remarcó.

La ex jueza resaltó que «el fallo es penal y deja claro que no cometí ningún delito. Ahora sigue la parte administrativa para defenderme en tratar de volver a mi cargo, a mi puesto, ese que me arrebataron por una clara persecución política», concluyó.