Carmona: “Mondino firmó un nuevo pacto de entrega de Malvinas en contra del país”

Guillermo Carmona, ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, indicó en ABC Radio por FM Records que “En un septiembre hace ocho años se producía el echo infame que fue el pacto Foradori-Duncan que generó un enorme rechazo social y que terminó con la decisión del gobierno anterior de haberlo dejado sin efecto. Ahora se repite la situación de la época de Macri con Milei en el gobierno”.

Luego, resaltó que “Milei en lugar de reclamarle a quienes usurpan parte de nuestro territorio nacional dirigió su reclamo en la ONU, donde Argentina hizo valer sus derechos sumando apoyos de la mayoría de los países del mundo. Esto es bochornoso porque demuestra su subordinación a los intereses británicos”.

“Antes de ayer la Cancillería comunicó que habían alcanzado un nuevo pacto Foradori-Duncan que ahora es protagonizado por Mondino-Lammy que es el canciller británico. Y la canciller Mondino ha reconocido que el gobierno no le interesa reclamar la cuestión Malvinas y la soberanía sobre las islas, en un nuevo pacto de entrega que va en contra de los intereses del país”, subrayó.

Carmona expresó que “Esto se parece mucho a lo de Macri, pero es mucho peor porque Milei ha demolido las relaciones con los países y los organismos internacionales que nos apoyan por la cuestión Malvinas”.

Para el ex funcionario, “Es un acuerdo que apela al viejo paraguas de soberanía que se uso en tiempos de Menem y de Macri para hacer concesiones a los británicos. Ese mecanismo de dejar reserva de la soberanía es un mecanismo que utilizó para conseguir cosas para la Argentina y no para entregar”.

“Lo otro importante es que se menciona solamente tres temas del acuerdo y no se sabe cuáles son todos los demás temas, pero lo que se conoce es suficientemente grave para considerar que estamos ante un incumplimiento fragante de los deberes de funcionario público de Mondino”, agregó.

Carona reveló que “Firmaron acciones en conjunto para la conservación de la pesquería y esto es el reconocimiento del posicionamiento británico sobre Malvinas, entregándoles los stocks pesqueros como hizo Macri; pero además tiene que ver con reconocerles una especie de vecindad reestableciendo el vuelo a través de San Pablo para que con bajo costo puedan reemplazar a las tripulaciones que operan en la pesca, la actividad hidrocarburífera y militar de Londres a Malvinas”.