Linares: “Estamos bien los 33 senadores y buscamos ser 37 para frenar la Ley Bases”

Carlos Linares, senador nacional por Chubut de Unión por la Patria, manifestó en ABC Radio por FM Records que “El bloque de Unión por la Patria esta firme con los 33 senadores y aunque el gobernador de Catamarca expresó sus ideas, pero rápidamente la senadora (Lucía) Corpacci salió a decirle lo que va a hacer en el senado. Nosotros vamos a votar en consecuencia los 33 y trataremos que llegar a los 37 para impedir el avance de la Ley Bases”.

El legislador chubutense aseguró que “Estamos muy bien los 33 y trabajamos en consecuencia, tanto como hicieron los 99 diputados de Unión por la Patria y nuestros dos diputados como son Glinsky y Alianiello defendieron muy bien los intereses de nuestra provincia”.

“Algunos legisladores tienen un gran vedetismo y no pueden vivir fuera de las cámaras como sucede con (Miguel Ángel) Pichetto que busca sobrevivir a todos los gobiernos mutando en la vida de la política”, agregó.

Linares relató que “Fui a buscar una encomienda al Correo Argentino y me encontré con una angustia terrible de los chicos que trabajan ahí, que están cerrando las sucursales de Km 3 y Km 8, y me pedían que paremos esta locura. Lo mismo me hicieron saber los empleados de las Radios Nacionales de Senguer, Esquel y El Bolsón que tienen una angustia terrible por la pérdida del empleo y lo que significa que se cierren esas radios”.

Finalmente indicó que “El gobernador debería propiciar el diálogo entre los legisladores para sacar una postura unificada de la provincia de Chubut, yo estoy dispuesto a sentarme en la mesa sin ningún tipo de condicionamientos”.