La Cámara de Comercio muy preocupada por los efectos del ajuste

Aguirre: “La situación no es buena y el pronóstico tampoco”

Sebastián Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio, indicó a “Vemos la situación con preocupación y lo que esta sucediendo es que aún con un contexto de alta inflación estamos teniendo una recesión aún más alta. Todo se conjuga para que la situación no sea buena y el pronóstico tampoco”.

El referente del sector del comercio resaltó que “Las tarifas venían con un atraso considerable, pero no sé si están dadas las condiciones para que los aumentos sean de tal cuantía como ya sucedió el bravísimo aumento de la luz y el que se viene con el gas; aunque todo es consecuencia del descalabro total que tenemos en la economía”.

“La realidad es que en un contexto donde hay un reacomodamiento de valores y tarifas a la gente el dinero no le alcanza, más allá de las recomposiciones salariales que se van dando. Nosotros en comercio vamos a pagar un bono de hasta 40 mil pesos en abril y un aumento del 8% de mayo y junio. Para los trabajadores que sufrieron en sus casas aumentos del 200% en la electricidad y el del 300% de gas, más todos los demás efectos inflacionarios, casi no deja margen para que haya gastos por fuera de lo esencial”, sintetizó.

Luego sostuvo que “Todo eso hace que las ventas en nuestro rubro sean bajas y no sabemos dónde esta el piso ni hasta cuándo se puede aguantar buscando evitar el cierre de los comercios. La verdad es que no nos queda otra que resignarnos y trabajar”.

Aguirre agregó que “Comodoro siempre tuvo una impronta diferente a otros lugares y tenemos un perfil extractivo que se debe reconvertir, con una perspectiva de reconversión en un futuro auspicioso”.