Macabro: madre denunció que alumnos de la escuela donde va a su hijo abusaron de él y lo filmaron

La historia de Yanet, madre de un menor presuntamente abusado por sus compañeros de la escuela 752 de Rawson, ha conmocionado a la comunidad. En una entrevista radial, relató angustiada: «Recibí una captura de las fotos de lo ocurrido y como no soy de entrar mucho en redes me dijeron que ocurrió el sábado y que el viernes ocurrió el hecho. Que fue antes o después de la entrada a la escuela».

La denuncia de Yanet ante la Comisaría de la Mujer revela un drama desgarrador. «Lo abusaron y tengo el video que se viralizó. Como toda mamá no quería ver a los videos. Fui a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer. Desde Fiscalía me dijeron que me iban a llamar. Yo llamé a Fiscalía y recién me dicen que ayer llegó la denuncia que hice el sábado», expresó la madre consternada.

El menor, en medio de la violencia sufrida, solo pudo comunicarle a su madre: «Me amenazaron y que si no hacía lo que le decían lo iban a tirar al río. Son todos compañeros de la escuela. Yo lo único que quiero es que me lo den a mí. Ahora está con la abuela paterna».

Ante esta situación, Martín Lameu, Director de Nivel Secundario, se pronunció sobre el caso, reconociendo la delicadeza del tema. «Tenemos que ver la forma de que estos chicos que han sido identificados de la agresión, autores del abuso, van a ser apartados de la institución y tratar de continuar el proceso de escolarización de esos chicos», expresó Lameu.

La escuela ya ha comenzado a tomar medidas desde el día anterior y se están tomando acciones para identificar a los involucrados en el incidente. La comunidad espera una pronta y justa resolución ante este lamentable suceso.