La audiencia pública sobre Transporte Público en el Concejo Deliberante finalizó y cada expositor sentó postura

En una mañana cargada de opiniones, alrededor de las 10 de la mañana dio inicio una relevante audiencia pública sobre transporte público, bajo la dirección de Maximiliano Sampaoli, presidente del Consejo Deliberante, y con la coordinación de Leandro Calvo, secretario legislativo.

Los expositores de esta audiencia incluyeron al subsecretario de transporte Adrián Rodríguez por el poder ejecutivo municipal, Jorge Moreno en representación de Transporte Patagonia SRL y Patagonia Argentina SRL, así como la contadora Lucía Haag del Ente de Control de los Servicios Públicos.

Entre los participantes de la audiencia se encuentran Ricardo Aníbal Orsanco, Daniel Rubén Molina, María Liliana Romero, Francisco Ezequiel Torrijos, Cintia Lorena Francisco y Hugo Antonio Fernández, quienes aportarán sus puntos de vista y contribuirán al debate sobre el transporte público en la ciudad.

Adrián Rodríguez, subsecretario de transporte del Municipio, hizo hincapié en la importancia de optimizar el servicio de transporte público para atender la creciente demanda de pasajeros «Es necesario que el transporte público transporte la mayor cantidad de pasajeros posibles».

En referencia a los costos, Rodríguez mencionó el aumento , especialmente en concepto de combustible, cubiertas e insumos. «Hubo un incremento de más del 100% este año solo promediando los valores de enero y febrero y todavía falta impactar la paritaria», sostuvo.

Liliana Romero, periodista formó parte y dijo «mis compañeros de trabajo optaron usar menor los autos por el precio de la nafta y hay gente que se vuelve caminando a su casa e imaginense la gente que no lo puede hacer, resalto la carga arriba del colectivo y hay gente que se desespera porque no tiene la carga del boleto, yofui testigo de un señor que lo bajaron, esas situaciones no pueden pasar porque no hablan bien de nosotros como sociedad».

«La gente con bastón, silla de ruedas o de baja estatura tiene problemas para subir, veamos todo y si por ese precio que van a aprobar la calidad del servicio va a ser mejor, tenemos 60 barrios en Comodoro» añadió Liliana.

Cinthya Francisco, periodista y una de las vecinas que decidió exponer dijo «Patagonia argentina declara una frecuencia y no pasa, esperan hasta 50 minutos que venga y pasa de largo. La gente sobre todo de zona norte, se tarda entre 45 y 50 minutos, que casualidad que el tráfico solo le afecta a la 13»

«Nos dieron a los participantes el informe técnico pero no nos dieron el informe técnico y en el punto 7 donde se justifica el incremento hay errores groseros. El ente dice que la cantidad de pasajeros es estable pero por otro lado el referente de transporte dice que viene en baja. Y el último incremento es del 2019, no me extraña que el ente copie y pegue» agregó Francisco.

Además Francisco Torrijos, estudiante advirtió que iban a tomar medidas si se da el aumento previsto para la tarifa del transporte público de pasajeros «sepan desde el MST nosotros planteamos la estatización de la empresa Patagonia y control de trabajadores y usuarios».

«Ni un aumento más, basta de estas maniobras de consultas no vinculantes, subir a más de 800 pesos el boleto va a golpear el bolsillo de los estudiantes» sumó Torrijos.