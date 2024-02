Vecinos denuncian que fueron estafados por una carpintería

En una situación que ha dejado consternada a la comunidad, un grupo de vecinos se ha reunido frente a una carpintería ubicada en la intersección de las calles Sargento Cabral y La Pampa para exigir respuestas tras haber sido presuntamente estafados por el propietario del establecimiento.

Los denunciantes afirman haber abonado sumas significativas de dinero por productos que nunca recibieron. Según testimonios recopilados esta mañana, el hombre a cargo del comercio tomaba una seña por los encargos y luego desaparecía, dejando a los clientes sin respuesta y sin sus productos.

Aní, una de las afectadas, relató su experiencia a FM La Petrolera 89.3 MHz: «Con mi esposo compramos una ventana. Entregamos 64 mil pesos y aún debemos pagar 27,590 pesos. El individuo, desde el 26 de octubre del 2023 hasta la fecha, no nos ha dado respuesta alguna ni nos ha entregado el producto. Y así, hay un montón de gente, más de 30 personas».

El propietario del local también expresó su frustración ante la situación: «No cumple, no solo conmigo sino con toda la gente. Veo aquí desde hace un tiempo que le vienen a reclamar y no hay caso. Yo lo llamo y me miente, me dice cualquier cosa».

Además, se ha manifestado la incertidumbre en relación con el futuro del local. El propietario del inmueble ha declarado que no tiene intención de continuar con el alquiler: «Hace tres años que le estoy alquilando. Yo no sé qué actitud tomará, pero yo no quiero alquilarla ni aunque me pague lo que me debe. Lo que quiero es que se vaya».

FUENTE: EL COMODORENSE