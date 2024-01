Cufré: “Los proyectos petroleros de Torres apuntan a la principal economía de la región «

El concejal por Arriba Chubut, Ezequiel Cufré, señaló a La Posta Comodorense que “los dos proyectos de ley» del gobernador Ignacio Torres «nos han puesto en alerta, porque apuntan a la principal economía de la región. El Ejecutivo Municipal ha solicitado a los legisladores que tengan prudencia para su tratamiento por la implicancia que tienen los proyectos”, agregó.

El ex ministro de Hidrocarburos remarcó que “los dos temas principales en cuestión son que se pretende omitir la aprobación mayoritaria de la Legislatura en los otorgamientos de las concesiones petroleras y propone eximir el pago del bono de compensación, aunque no sabemos en qué proporciones”.

Cufré sostuvo que “desconocemos cuál es el objetivo de estos proyectos y alertamos que el fruto de la Ley de Hidrocarburos fue debatida plenamente debatida por todos los sectores y fue aprobada. Por eso no entendemos qué fin persigue estas modificaciones”, resaltó.

“Esto impactaría en Comodoro Rivadavia, las ciudades de la zona sur y en todos los Municipios de la provincia porque el bono de compensación es distribuido entre todos ellos y debe ser asignado a la obra pública. Eximir el pago podría dejar sin esos fondos a los Municipios”, agregó.

Por último, resaltó que “necesitamos que se sepa cuál es la política en materia petrolera, pero lo preocupante es que las concesiones no pasen por la Legislatura y se busca eximir el bono de compensación. Esto claramente es discutir la renta y quiénes van a ser los nuevos actores de la Cuenca del Golfo San Jorge, todo esto nos genera una alerta”, concluyó.