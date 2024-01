Murphy: “Seguimos esperando la convocatoria a la paritaria del gobierno”

Daniel Murphy, secretario general de ATECh, manifestó a LU4 que “La verdad que son días de mucha preocupación porque vemos como la inflación se devora los salarios y se esfuman los poquitos ahorros, con la particularidad que los docentes ya veníamos perdiendo contra la inflación desde antes”.

“Seguimos esperando la convocatoria a la paritaria porque se habían comprometido a hacerlo para los primeros días de enero y vamos a reiterar el pedido formalmente, esperando que con el salario de enero haya una recomposición”, remarcó.

El dirigente docente expresó que “No podemos hablar de un porcentaje porque no tuvimos la oportunidad de reunirnos con el resto de nuestros compañeros, pero sí estamos reclamando una recomposición salarial y como referencia ponemos la Canasta Familiar. El año pasado habíamos pedido un salario de 300 mil pesos, pero eso ya quedó en el olvido y tenemos muchas compañeras que no llegan a los 200 mil pesos”.

Luego señaló que “Desde hace años que venimos denunciando la catástrofe por el atraso edilicio. No tenemos un resumen de las obras que realmente empezaron, pero entiendo que soy muy pocas. No dejamos de considerar la nueva situación nacional que abandona las obras públicas, también sabemos que en el país y en la provincia de Chubut hay plata y el gobierno provincial tiene la responsabilidad de poner ese dinero a disposición de las necesidades de la sociedad”.

Finalmente indicó que “Estuvimos participando de las reuniones que la CGT nos invitó por el paro nacional y somos parte de todos los encuentros donde se debate qué hacer y cómo enfrentar las medidas nacionales incorrectas; pero además vamos a entregar con la CTERA lo que criticamos de la Ley Ómnibus en el ámbito de la educación, dejando claro que estamos en contra y también del DNU”.