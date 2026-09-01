Este martes, dirigentes de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia y la Federación de Sociedades Rurales de Chubut recibieron al gobernador Ignacio Torres y al nuevo ministro de Producción, Julio Kresteff, a quien plantearon las problemáticas del campo. “Para nosotros es muy importante repoblar los campos y acompañar al productor”, aseguró Torres luego del encuentro.

En la sede de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, dirigentes del sector ganadero mantuvieron este martes un encuentro con el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, quien presentó formalmente al nuevo ministro de Producción, Julio Kresteff, a horas de haber asumido su cargo. De la reunión participaron el presidente de la institución anfitriona, Andrés Fajardo, y el titular de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, Osvaldo Luján, y productores quienes expusieron el diagnóstico actual, la urgencia de medidas estructurales y las propuestas técnicas elaboradas por el sector.

Durante la reunión, los productores destacaron como un factor positivo que la cartera productiva esté encabezada por un productor que conoce de primera mano la realidad del campo patagónico, aunque remarcaron que el sector necesita celeridad y capacidad ejecutiva.

“No queremos arrancar de cero”

El presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Andrés Fajardo, calificó la reunión como positiva y valoró la visita del mandatario y del ministro: “Sabemos que la situación del campo es crítica y necesitamos respuestas concretas. Hoy pudimos hacerle una presentación donde detallamos todas las problemáticas que venimos planteando y confiamos en obtener respuestas en el corto plazo”.

En ese sentido, Fajardo fue enfático en la necesidad de avanzar sobre lo ya trabajado: “Nosotros venimos hace tiempo planteando las mismas problemáticas, no queremos arrancar de cero. Ya tenemos todo el planteo y los diagnósticos de estos últimos tres años; principalmente lo que se está pidiendo es gestión. Están los diagnósticos y las propuestas, ahora necesitamos capacidad de gestión”.

Asimismo, el dirigente advirtió sobre el impacto del retroceso productivo: “Hoy mostrábamos la pérdida de stock ovino en los últimos diez años. A medida que se profundizan esas pérdidas, la crisis del sector es peor. Necesitamos solucionar estas problemáticas de base para que el productor se dedique a producir: herramientas para reducir las pérdidas por depredación y planes de manejo para la problemática del guanaco, que requieren soluciones rápidas”.

*La urgencia de decisiones políticas*

Por su parte, el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, Osvaldo Luján, remarcó la importancia del diálogo y la necesidad de traducir las expectativas en hechos concretos: “Pudimos explicarle al ministro en detalle todos los trabajos que hemos presentado y la situación compleja del sector, junto con las propuestas de solución. Estamos esperanzados en que se puedan gestionar nuestras necesidades y que se tomen las decisiones políticas necesarias”.

Luján subrayó que el perfil del nuevo ministro acorta los tiempos de diagnóstico: “Julio es una persona que viene del sector productivo, sabe cuál es la problemática y eso ya nos da una parte del camino transitado. La situación es muy compleja y, en la medida que tengamos un ministro que conozca el fondo de la cuestión y se proponga hacer gestión, es un buen punto de partida”.

Sin embargo, el titular de la Federación advirtió sobre la gravedad del contexto: “Estamos en un punto donde es imperioso cambiar el rumbo para frenar la baja del stock, el abandono de establecimientos ganaderos y la pérdida de fuentes laborales y arraigo rural. La producción ovina de Chubut cuenta con una de las mejores genéticas del país y lanas reconocidas a nivel internacional; los productores sabemos qué hacer, lo que necesitamos son decisiones políticas firmes para revertir los indicadores que hoy empujan al abandono de campos”.

*Acompañamiento, créditos y control sanitario*

El gobernador Ignacio Torres, por su parte, ratificó el compromiso de la provincia con la actividad ganadera y aseguró que “hay que hacer de esta actividad algo económicamente viable”.

“Para nosotros es muy importante repoblar los campos, acompañar al productor y aprovechar al máximo el potencial de riego y los recursos hídricos de la provincia para lograr resultados concretos en poco tiempo”.

“Es la primera vez que hay un productor como ministro, alguien que conoce muy bien y de primera mano, desde la trinchera, cuáles son los problemas del sector. Tiene empuje y ganas para agilizar cuestiones que la burocracia suele dilatar y que afectan las inversiones”.

Asimismo, Torres destacó que se continúa manteniendo “una agenda de trabajo, también estamos estamos trabajando en una línea de créditos con el banco para la infraestructura de baños ante el problema de la sarna ovina y en paralelo la partida de 1.000 millones de pesos para el control sanitario que hoy es lo más urgente”.