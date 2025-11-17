Corte de agua en un sector de zona norte

Por la caída de un poste de la línea eléctrica que alimenta los acuíferos

Hoy, lunes 17 de noviembre desde las 09:30hs., se debió interrumpir el suministro de agua potable en los barrios: Km. 12, Centenario, Km. 17, Km.18, Caleta Córdova y El Faro, debido a la caída de un poste de la línea eléctrica que alimenta a los acuíferos en Manantiales Behr y que abastece a los barrios mencionados. Por el momento, no hay horario de normalización.

Personal operativo de la SCPL se encuentra trabajando en la zona para resolver el inconveniente.