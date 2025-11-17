Close Menu
lunes, noviembre 17
Ciudad

Corte de agua en un sector de zona norte

SaulBy No hay comentarios1 Min Read

Por la caída de un poste de la línea eléctrica que alimenta los acuíferos 

Hoy, lunes 17 de noviembre desde las 09:30hs., se debió interrumpir el suministro de agua potable en los barrios: Km. 12, Centenario, Km. 17, Km.18, Caleta Córdova y El Faro, debido a la caída de un poste de la línea eléctrica que alimenta a los acuíferos en Manantiales Behr y que abastece a los barrios mencionados. Por el momento, no hay horario de normalización.

Personal operativo de la SCPL se encuentra trabajando en la zona para resolver el inconveniente.

 

Share.

Related Posts