Fleitas asumió como nuevo rector de la UNPSJB

En un acto de camaradería y emoción, Rubén Gustavo Fleitas asumió como nuevo rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con Adriana Mabel Pajares cómo vicerrectora.

Previo a la asunción de Fleitas, Lidia Blanco hizo su discurso de despedida y agradecimiento.

La ceremonia pública se realizó en el Aula Magna “Profesor Eduardo Cabezas” de la sede Comodoro Rivadavia. El acto reunió a autoridades universitarias, representantes de instituciones y comunidad en general.

En su discurso, Fleitas abrió con un reconocimiento especial a los exrectores, destacando el aprendizaje que dejaron a quienes hoy inician una nueva gestión. “Su enseñanza nos guía en este tiempo que comienza”, expresó.

El rector puso como eje prioritario el trabajo con los estudiantes, enfatizando la necesidad de fortalecer las políticas de acompañamiento para garantizar la continuidad y permanencia hasta la graduación. También destacó el nivel académico alcanzado por los egresados de la UNPSJB: “Nuestros profesionales son prestigiosos y reconocidos por su formación y trayectoria, no solo en la provincia y en el país, sino también en el exterior. Debemos poner ese valor en primer plano”.

Entre los desafíos de la nueva gestión, señaló el rediseño de contenidos académicos con el objetivo de acortar las trayectorias educativas, en articulación con los sectores productivos y con participación de instituciones públicas y privadas, las unidades académicas, las federaciones estudiantiles y los centros de estudiantes.

En otro tramo, mencionó la situación de los comedores universitarios. Manifestó su desacuerdo con el cierre del servicio nocturno en una de las sedes y aseguró que se trabajará para revertir la medida. También señaló que se profundizará el apoyo en becas de viandas para Esquel y Puerto Madryn, y que se está analizando la notable reducción de la asistencia al comedor en Comodoro Rivadavia.

Pertenencia territorial

Fleitas subrayó la trascendencia y pertenencia territorial de la UNPSJB en toda la provincia del Chubut y en las provincias vecinas, y reafirmó su compromiso de fortalecer las sedes y delegaciones. “La Universidad es una sola, y así vamos a construir los objetivos que soñamos, dialogando con cada comunidad local para proyectar propuestas académicas pertinentes”, sostuvo.

Dirigiéndose al personal docente y nodocente, expresó: “Los necesitamos; sabemos de las dificultades, de los bajos niveles salariales y que muchos no atraviesan un buen momento, pero aun así nunca se antepuso la situación económica a la misión de brindar educación de calidad”.

Otros de los puntos centrales del discurso fue la proyección internacional y la investigación: “La proyección a nivel internacional de nuestra universidad está a un paso y sobre eso, todo el equipo va a estar trabajando”; y afirmó: “Tenemos el enorme desafío de impulsar la ciencia, la técnica y la investigación”

