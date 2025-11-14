El Gobierno del Chubut realizó un nuevo sorteo de viviendas en Comodoro Rivadavia

Se trata de casas que están prontas a finalizar en el barrio Próspero Palazzo. El acto realizado por el IPV tuvo lugar en el Gimnasio de Petroleros Privados.

El Gobierno de la Provincia a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), realizó en Comodoro Rivadavia un nuevo sorteo de viviendas que se encuentran actualmente en ejecución y prontas a finalizar.

Se trata de un total de 19 casas ubicadas en el barrio Próspero Palazzo, 11 de las cuales fueron sorteadas por demanda libre, 6 pertenecen a reserva de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para familias en situación de vulnerabilidad, 1 por cupo de discapacidad Ley I Nº296 (Art.26) y la restante por cupo trans. Ley XXV Nº65 (Atr.4).

El acto tuvo lugar en el Gimnasio de Petroleros Privados km5 y contó con la participación de la directora del área Social del Instituto Provincial de la Vivienda, Mónica Daroca; el delgado de local del IPVyDU, Javier Moyano; y el escribano público del IPVyDU Ignacio Lleral.

*Las viviendas*

En este caso el sorteo correspondió a un barrio de 19 viviendas en planta baja y sus obras complementarias básicas e infraestructura propia.

Las viviendas constan de un estar comedor, cocina lavadero, paso, baño y dos dormitorios, en tanto que las obras complementarias especiales corresponden a forestación, contenedor de residuos y muros de contención.

Además desde el IPV se destacó que todas las viviendas constan además de un acceso desde línea municipal con vereda de cemento alisado, un sector destinado al estacionamiento vehicular y en contrafrente un sector libre.

Las obras de infraestructura constan de vereda municipal, redes de agua, cloaca, gas natural, energía eléctrica y alumbrado público.

Asimismo se destacó que se realizarán obras de Nexo de Infraestructura para la Red Eléctrica.

La empresa constructora encargada de la construcción del barrio es Auda S.R.L. y las viviendas están ubicadas en la manzana 86, parcelas: 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del barrio Próspero Palazzo.