“Día Mundial de la Diabetes” en el Hospital Alvear

Realizamos una jornada por el Día Mundial de la Diabetes, destinada a pacientes, familiares, cuidadores y comunidad en general. La actividad fue organizada por el Equipo de Diabetes del Hospital Zonal Alvear, con el auditorio a pleno de participantes.

La Dra. Jimena Gauna, Médica Especialista en Nutrición y Magister en Diabetes, abrió la jornada con la charla «¿Qué necesito saber sobre la Diabetes?».

La Lic. en Enfermería Daniela Cocha, Educadora en Diabetes habló sobre «Glucemia en control: monitoreo y administración de insulina.La Lic en Nutrición Flavia Butazzi, educadora en Diabetes, ofreció la charla «Alimentación saludable para vivir con diabetes»

Alejandra Valdivia, médica especialista en Psiquiatría, presentó «Manejo del estrés en personas con diabetes”

El equipo de Kinesiología brindó «Recomendaciones y beneficios de la actividad física en personas con Diabetes».

La jornada culminó pasado el mediodía con un Taller de cuidado de pies con una sostenida presencia de público en nuestro Hospital.