Por alcoholemia, se retiraron a 58 conductores durante el fin de semana

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 8.306 vehículos, realizó 3.920 test de alcoholemia y retiró a 58 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut, Fuerzas Federales de Seguridad y organismos municipales de Tránsito.

*Comodoro Rivadavia*

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que lleva adelante el Comando Unificado de Seguridad en la región.

En total, se controlaron 2.552 vehículos, se realizaron 74 test de alcoholemia, se detectó a 23 conductores en estado de ebriedad, se labraron 88 infracciones y se retuvieron 2 automóviles.

*Rada Tilly*

Se controlaron 115 vehículos y se labraron 5 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

*Rawson y Playa Unión*

En el despliegue en la capital provincial, los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 738 vehículos, se realizaron 738 test de alcoholemia, hubo 10 casos positivos, se labraron 17 infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

*Trelew, Gaiman y Dolavon*

En Trelew los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3, tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 908 vehículos, se efectuaron 885 test de alcoholemia en los que se detectaron a 12 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 15 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y no se retuvieron rodados.

En Gaiman, se controlaron 214 vehículos, se llevaron a cabo 207 test de alcoholemia, se comprobó una alcoholemia positiva, se efectuó una infracción y no se retuvo ningún automóvil.

En Dolavon -en el marco de los operativos preventivos por el ‘Chorilavon’- se controlaron 635 vehículos, se llevaron a cabo 483 test de alcoholemia, se detectaron 2 casos positivos, se labraron 2 infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

Camarones

Se controlaron 20 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

*Comarca Andina*

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo y Epuyén con un total de 954 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 96 test de alcoholemia, se comprobó un caso positivo, se labraron 9 infracciones y se retuvo un automóvil.

*Esquel*

En Esquel, se controlaron 1.379 vehículos, se realizaron 1.158 test de alcoholemia, se comprobaron 6 casos positivos, se labraron 27 infracciones y no se retuvo ningún rodado.

*Trevelin*

Se controlaron 227 vehículos, se llevaron a cabo 227 test de alcoholemia, se comprobaron 2 casos positivos, se confeccionaron 8 infracciones y se retuvieron 2 automóviles.

*José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka*

En José de San Martín, se controló un vehículo y no se elaboraron infracciones.

En Paso de Indios, se controlaron 8 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 152 vehículos, no se efectuaron test de alcoholemia y se labró una infracción.

En Río Pico, se controlaron 141 vehículos, se hicieron 52 test de alcoholemia, se detectó un caso positivo, se elaboró una infracción y no se retuvo ningún vehículo.

En Tecka, se controlaron 262 rodados, no se llevaron a cabo alcoholemias no se labró ninguna infracción ni se retuvo ningún automóvil.