10 de noviembre: Día de la Tradición, una jornada para celebrar la identidad argentina

Cada 10 de noviembre se conmemora en todo el país el Día de la Tradición, una fecha que busca rendir homenaje a las costumbres, valores y expresiones que conforman la cultura nacional argentina. El día fue elegido en honor al nacimiento de José Hernández, poeta, periodista y político, autor del emblemático “Martín Fierro”, una de las obras literarias más importantes de la historia argentina.

La celebración fue instaurada oficialmente en 1939, por iniciativa del poeta Francisco Timpone, con el propósito de recordar al escritor nacido en 1834 en el actual partido bonaerense de General San Martín. A través de su obra, Hernández retrató como nadie la vida del gaucho, sus penas, su dignidad y su lucha frente a las injusticias sociales.

El Martín Fierro se convirtió en un símbolo de la identidad nacional, traducido a más de 70 idiomas y adaptado al teatro, la música y el cine. En sus versos, el gaucho representa la libertad, la solidaridad y el espíritu de una Argentina profunda que sigue viva en cada rincón del país.

Más allá de la figura del autor, el Día de la Tradición invita a reconectar con nuestras raíces: desde la gastronomía típica —asado, empanadas, locro, pastelitos y tortas fritas— hasta la música y danza folclórica, con zambas, chacareras, gatos y milongas que suenan en peñas y escuelas de todo el país.

Cada año, comunidades, instituciones y agrupaciones gauchas celebran esta jornada con desfiles, muestras culturales, comidas criollas y espectáculos folclóricos, reafirmando el valor de nuestras tradiciones como parte viva del presente.