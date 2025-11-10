Close Menu
lunes, noviembre 10
Corte total de calzada en Standard Norte por trabajos de saneamiento

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este martes 11 de noviembre, desde las 08:00 hasta las 16:00 horas, se llevará a cabo un corte total de tránsito sobre la calle Código 2464, entre Avenida Nahuel Huapi y Código 2455, en el barrio Standard Norte.

El motivo del corte se debe a tareas de saneamiento y obras en la red cloacal, a cargo del sector de Obras Nuevas de la cooperativa.

Desde la SCPL aclararon que la ejecución de los trabajos está sujeta a condiciones climáticas favorables, y solicitaron a los automovilistas circular con precaución y respetar la señalización del personal en el lugar para evitar inconvenientes.

