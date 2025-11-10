Corte total de calzada en Standard Norte por trabajos de saneamiento

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este martes 11 de noviembre, desde las 08:00 hasta las 16:00 horas, se llevará a cabo un corte total de tránsito sobre la calle Código 2464, entre Avenida Nahuel Huapi y Código 2455, en el barrio Standard Norte.

El motivo del corte se debe a tareas de saneamiento y obras en la red cloacal, a cargo del sector de Obras Nuevas de la cooperativa.

Desde la SCPL aclararon que la ejecución de los trabajos está sujeta a condiciones climáticas favorables, y solicitaron a los automovilistas circular con precaución y respetar la señalización del personal en el lugar para evitar inconvenientes.