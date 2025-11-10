Imputan a un hermano de Emanuel Ginóbili por el derrumbe en Bahía Blanca que causó 13 muertes

El fiscal Cristian Aguilar, de la Unidad Fiscal N°1 de Bahía Blanca, imputó a Leandro Ginóbili, hermano del exjugador de la NBA e integrante de la Generación Dorada, Emanuel Ginóbili, en el marco de la causa por el trágico derrumbe del Club Bahiense del Norte, ocurrido durante un temporal en diciembre de 2023, donde murieron 13 personas y varias resultaron heridas.

El fiscal acusó a Ginóbili —presidente del club al momento del hecho— por los delitos de estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves y graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas. La indagatoria fue fijada para el 10 de diciembre.

De acuerdo con la investigación, Ginóbili omitió suspender el evento de patín que se realizaba en el club pese a las alertas meteorológicas “naranja” emitidas tanto por el Servicio Meteorológico Nacional como por el municipio horas antes del temporal. Además, el establecimiento no contaba con la habilitación municipal vigente, requisito obligatorio según el Código de Habilitaciones.

“Su conducta imprudente generó un peligro común, que ocasionó la muerte de 13 personas y lesiones de distinta gravedad en otras, colocando en riesgo de muerte a todos los asistentes”, señala el dictamen del Ministerio Público.

También fue citada a declarar el 4 de diciembre Laura Fabiana Soberón, entonces responsable del área de Habilitaciones del municipio, imputada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por permitir la continuidad de actividades en el club sin contar con las aprobaciones necesarias.

En tanto, el ingeniero Pablo Ascolani, quien había emitido informes favorables sobre la estructura en 2014 y 2016, también figura imputado y deberá ampliar su declaración el 14 de noviembre.

El derrumbe ocurrió el 16 de diciembre de 2023 en las instalaciones del Club Bahiense del Norte, durante una muestra de patín artístico. En medio del violento temporal de viento y lluvia, parte del techo colapsó, provocando la muerte de 13 personas y heridas en decenas de asistentes.