La UNPSJB abrió las preinscripciones para más de 60 carreras

En diálogo con La Posta Comodorense, Carla Antolla, directora de Orientación Educativa de la Secretaría Académica, explicó que este año hay novedades en la oferta académica, especialmente en la Facultad de Ciencias Económicas, que incorporó nuevas tecnicaturas en Finanzas y Administración con modalidad combinada entre presencial y virtual.

“Es una oportunidad para quienes no pueden cursar exclusivamente en modalidad presencial. Seguimos sumando opciones que se adapten a las realidades de los estudiantes”, destacó Antolla.

Expectativa por nuevas carreras

La funcionaria también señaló que la universidad espera la aprobación presupuestaria para abrir tres carreras muy demandadas: Psicología, Acompañante Terapéutico y Fonoaudiología.

“Son carreras muy esperadas por la comunidad. En cada charla o feria educativa, los jóvenes preguntan por ellas. Es una demanda real de la región, tanto de quienes terminan el secundario como de adultos que quieren retomar sus estudios”, explicó.

Carreras más elegidas y nuevas tendencias

Entre las carreras más solicitadas se mantienen Medicina, Enfermería, Farmacia, Comunicación Social, Ciencias de la Educación, Bioquímica e Ingenierías, además de las tecnicaturas cortas.

“Las tecnicaturas de dos o tres años atraen mucho por la posibilidad de obtener un título rápido y luego continuar con una licenciatura”, detalló.

Antolla también resaltó el interés por las áreas vinculadas a la comunicación escrita y digital, como la Tecnicatura en Redacción y Corrección de Textos, y mencionó la creciente presencia de la inteligencia artificial en los contenidos universitarios.

“Las carreras están incorporando la IA desde lo disciplinar, analizando sus usos y límites. La universidad incluso firmó un convenio con Comodoro Conocimiento para promover la formación en inteligencia artificial aplicada”, indicó.

Sin examen eliminatorio

La UNPSJB no cuenta con examen de ingreso eliminatorio, pero cada facultad organiza seminarios introductorios y talleres de acompañamiento al ingresante.

“El primer año es clave. Aprender a ser estudiante universitario lleva tiempo, por eso acompañamos con distintas actividades para facilitar la adaptación”, explicó Antolla.

Dónde informarse

Los interesados pueden realizar la preinscripción online en www.unp.edu.ar o consultar en Instagram (@doe_unpsjb) y al WhatsApp 297-492-7366, donde el equipo de orientación responde consultas sobre carreras, modalidades y documentación requerida.