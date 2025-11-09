Close Menu
Jornada “Día Mundial de la Diabetes” en el Hospital Alvear

El viernes 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, y el Hospital Zonal Alvear realizará una jornada destinada a pacientes, familiares, cuidadores y comunidad en general. Será de 9:30 a 12:30 en el auditorio ubicado en el primer piso de la institución.
Diabetes mellitus tipo 2 y exceso de peso

La actividad es organizada por el Equipo de Diabetes del Hospital Zonal Alvear y la acompañan especialistas de distintas disciplinas para brindar una mirada integral sobre esta enfermedad crónica.

La Dra. Jimena  Gauna, Médica Especialista en Nutrición y Magister en Diabetes,  abrirá la jornada con la charla «¿Qué necesito saber sobre la Diabetes?». Luego, la Lic. en Enfermería Daniela Cocha, Educadora en Diabetes, va a exponer sobre «Glucemia en control: monitoreo y administración de insulina», actividad que comienza a las 10:00.

Media hora más tarde, será la charla «Alimentación saludable para vivir con diabetes» que estará a cargo de la Lic. en Nutrición Flavia Butazzi, Educadora en Diabetes.

Alejandra Valdivia, médica especialista en Psiquiatría, presentará «Manejo del estrés en personas con diabetes» , a partir de las 11:00.

La jornada continuará a las 11:30 con «Recomendaciones y beneficios de la actividad física en personas con Diabetes», que ofrecerá la Lic. en Kinesiología Araceli Maza.

A las 12:00, habrá un Taller de cuidado de pies en personas con Diabetes que dará la Dra. Gauna para cerrar la propuesta.

Esta jornada es abierta y gratuita para la comunidad interesada en conocer sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de la diabetes, en el marco de esta fecha establecida por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 para concientizar ante el aumento de la incidencia de la diabetes en el mundo.

