Karina y Thor se hicieron cargo

La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, terminó haciéndose cargo de la reunión que se había convocado con los legisladores electos por LLA, y que originalmente iba a ser conducida por el presidente, Javier Milei.

A los electos les bajaron línea y le dieron una bolsita de cotillón, con la Constitución y el reglamento del Congreso.

Las ex vedettes Virginia Gallardo y Karen Reichardt, más Tronco, se enamoraron de Thor, el perro de la Casa Rosada.

Adordi confirmó que será jefe de Gabinete y vocero pero hizo agua cuando Feinmann le preguntó por el nuevo viaje del presidente a Estados Unidos.

Cristina Pérez hizo una rigurosa investigación sobre los abrazos del presidente.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: