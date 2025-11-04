Close Menu
miércoles, noviembre 5
Mileilandia

Karina y Thor se hicieron cargo

SaulBy No hay comentarios1 Min Read

La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, terminó haciéndose cargo de la reunión que se había convocado con los legisladores electos por LLA, y que originalmente iba a ser conducida por el presidente, Javier Milei.

A los electos les bajaron línea y le dieron una bolsita de cotillón, con la Constitución y el reglamento del Congreso.

Las ex vedettes Virginia Gallardo y Karen Reichardt, más Tronco, se enamoraron de Thor, el perro de la Casa Rosada.

Adordi confirmó que será jefe de Gabinete y vocero pero hizo agua cuando Feinmann le preguntó por el nuevo viaje del presidente a Estados Unidos.

Cristina Pérez hizo una rigurosa investigación sobre los abrazos del presidente.

Todo esto y más  en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici:

 

 

Share.

Related Posts