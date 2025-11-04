La película «Lago Escondido, Soberanía en Juego» competirá en el Festival de Cine de Trieste, Italia.

Montero: “Visibilizamos la problemática de Lago Escondido y la extranjerización de la tierra”

Camilo Gómez Montero, es el director del documental “Lago escondido: Soberanía en juego” y en diálogo con ABC Radio por FM Records que “Estamos muy contentos porque el documental fue un sacrificio importante y la marcha a Lago Escondido contó con muchísimos compañeros, por eso nos enorgullece que la película este recorriendo festivales del mundo y con más de 350 proyecciones en todo el país”.

El realizador indicó que “La idea es visibilizar la problemática de Lagos Escondido y también advertir sobre la extranjerización de la tierra en toda la patria porque los recursos naturales de este país son apetecibles para los grandes millonarios y muchas potencias”.

Montero y adelantó que “La película se proyectará entre el 12 y el 16 de noviembre en el en el Festival Internacional de Cine de Trieste, Italia; en un concurso que se llama Contemporáneo Malvinas que ya tiene 40 ediciones haciendo foco en los territorios en disputa”.

“Es un festival que tiene que ver con una mirada sobre lo geopolítico, los social y lo cultural como un nexo entre Europa y América Latina, por eso no dudamos en mandar la película para que compita. El documental ya participó de 30 festivales y ganó 7 premios”, agregó.

Montero subrayó que “Estamos en un momento del país y del mundo muy complejo donde hay grandes pretensiones sobre los recursos naturales, las fuentes de energía y los territorios estratégicamente importantes como los que tenemos que dar ahora”.