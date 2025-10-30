Close Menu
Andrés Calamaro llega a Comodoro Rivadavia con su “Agenda 2025 Tour”

El trovador y poeta de generaciones, AndrésCalamaro, regresa a los escenarios argentinos en el marco de su “Agenda 2025 Tour” , y tendrá una cita imperdible con su público en Comodoro Rivadavia el próximo viernes 31 de octubre en el Gimnasio Socios Fundadores.

Con una trayectoria que lo consagra como uno de los cantautores hispanos más influyentes de las últimas
décadas, Calamaro viene recorriendo Latinoamérica y Europa con un repertorio en constante movimiento, que combina clásicos eternos y joyas menos conocidas de su vasta discografía.

 

 

 

Ovacionado en cada presentación, el artista logra que sus canciones —desde “Flaca”,“Mil Horas” y “Sin Documentos” hasta “Para No Olvidar” o “Estadio Azteca” — se renueven en vivo con nuevos matices, improvisaciones y versiones que superan el paso del tiempo.

Lo acompaña su banda habitual, integrada por Germán Wiedemer, Julián Kanevsky, Mariano Domínguez,
Andrés Litwin y Brian Figueroa, junto a la potencia de los vientos de Andrés Ollari y Pablo Fortuna. Juntos ofrecen un espectáculo arriesgado, vital y siempre distinto, fiel al estilo de Calamaro.

