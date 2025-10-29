Tiroteo en Oficina Judicial: Mantienen la prisión preventiva de la coimputada Brenda Rúa

La mañana del presente miércoles se concretó por pedido de la defensa la audiencia de revisión de la prisión preventiva para Brenda Rúa coimputada del delito de “tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en las afueras del juzgado penal del barrio Roca. El defensor solicitó el arresto domiciliario de su asistida teniendo en cuenta su estado de embarazo. Por su parte el representante de fiscalía se opuso a dicho pedido solicitando se mantenga la prisión preventiva de la coimputada tal como le fuera dictada en la pasada audiencia de control. Finalmente, la jueza resolvió mantener la prisión preventiva de la coimputada y ordenó solicitar turno para que Rúa sea atendida en el Cuerpo Interdisciplinario Forense y luego un Informe Socio-ambiental. Seguidamente se fijará una nueva audiencia.

En un primer momento el defensor particular de Rúa, Mauro Fonteñez, solicitó el arresto domiciliario de su asistida ya que posee un fuerte arraigo en la ciudad y que presenta un estado de embarazo de 6 semanas aproximadamente. Presentando un Informe Socio-ambiental y otro del Dr. Van Negrot teniendo en cuenta su estado de salud.

Por su parte el funcionario de fiscalía, Maximiliano Morsucci, se opuso al pedido de morigeración de la prisión preventiva del defensor. Existen elementos de convicción suficientes para sostener con probabilidad la coautoría de Rúa en el hecho calificado provisoriamente como “tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Los peligros procesales por los cuales se le dictó la medida no han variado. Señalando la gravedad del hecho investigado y que Rúa actuó de señuelo. Se debe cautelar el procedimiento y con el arresto domiciliario no es posible. No existe una situación excepcional en su estado de salud que habilite su arresto domiciliario, por todo lo cual pidió se mantenga la prisión preventiva de Rúa tal como le fuera dictada en la audiencia de control de detención.

En su resolución la jueza penal, Raquel Tassello, expresó que el hecho investigado por la fiscalía es grave. Rúa vino en el auto de Ulloa y se retiró en la Trafic con 8 personas para luego ser detenida en cuasi-flagrancia. Existieron disparos con arma de fuego en un lugar poblado, con muchas personas concurriendo a audiencias y existe también elementos para tener presunción de autoría para Rúa. En cuanto al planteo de la defensa es necesario la intervención del Cuerpo Interdisciplinario Forense, que evalúe el estado de salud de Rúa, si puede permanecer embarazada en una dependencia policial; y luego, en caso de ser necesario, un Informe Socio-ambiental. Luego se fijará una nueva audiencia. Manteniendo la prisión preventiva de la coimputada como lo solicitara la fiscalía.