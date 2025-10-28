Se sigue trabajando para recuperar la provisión de agua tras la avería en el acueducto 

Continúan las tareas intensivas de reparación por la avería detectada en el acueducto del ‘66 durante la madrugada de hoy, lunes 27 de octubre, entre la Estación de Bombeo Cerro Negro y la Estación de Bombeo Valle Hermoso.

Las maniobras de desagote demandaron lo habitual para trabajos de estas características y los caños dañados fueron reemplazados por dos caños telescópicos, que permiten recomponer la conducción. Los equipos técnicos se encuentran realizando las tareas de soldadura en este momento.

Una vez finalizada esta etapa, se procederá con la compactación del suelo y el posterior relleno del acueducto, trabajos que demandarán varias horas adicionales.

Estado actual de las reservas

La combinación de un caudal reducido (60% del normal), y la alta demanda han generado una notoria merma de almacenamiento y distribución de agua.

La imposibilidad de recuperar adecuadamente la reserva principal, luego de la rotura, mantiene al sistema en un estado de déficit constante y con niveles bajos.

Se informará a la ciudadanía novedades.